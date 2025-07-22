Освобожденные из плена могут помочь освобождению побратимов, остающихся в неволе

Возвращенные из плена помогут идентифицировать и освободить собратьев.

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными запустил в тестовый режим новый сервис, который позволяет освобожденным из российского плена украинским Защитникам и гражданским предоставлять информацию о своих собратьях, остающихся в неволе. Это будет способствовать ускорению их освобождения и поиска пропавших без вести, сообщили в Коордштабе.

Новый функционал позволяет освобожденным в спокойной обстановке заполнять сведения о пленных, в том числе детали, которые могут помочь в их идентификации. На начальном этапе сервис доступен для тех, кто недавно вернулся из плена, но впоследствии его откроют для всех, кто пережил российское заключение во время войны.

Коордштаб призывает семьи пленных и пропавших без вести тщательно заполнять Личный кабинет, добавляя фотоматериалы, чтобы облегчить поиск. По результатам тестового запуска уже удалось:

установить местонахождение и состояние 281 человека (военных и гражданских);

зафиксировать 860 случаев ненадлежащих условий содержания;

выявить новые места содержания 34 человек;

подтвердить информацию о местах пребывания 187 человек.

Команда Коордштаба продолжает совершенствовать сервис и планирует расширить его доступность для всех освобожденных, чтобы максимально ускорить освобождение украинцев из российского плена.

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