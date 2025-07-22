Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о моратории на проверки бизнеса государственными органами

Решение СНБО о введении моратория заключается в проверках бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №538/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июля 2025 года. Документ предусматривает введение моратория на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса, а также меры для стимулирования экономического роста в Украине.

Согласно указу, решение СНБО направлено на создание благоприятных условий для развития бизнеса путем уменьшения административного давления. Оно включает правовые и организационные меры, которые ограничивают необоснованные проверки со стороны государственных структур.

Контроль за выполнением решения возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Введено в дію

Указом Президента України

від 21 липня 2025 року № 538/2025

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 21 липня 2025 року

Про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні

З метою гарантування економічної безпеки держави й запровадження мораторію на проведення перевірок щодо суб'єктів господарювання та додаткових заходів для їхнього захисту під час здійснення кримінального провадження в умовах дії правового режиму воєнного стану Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) вжити разом з Національною поліцією України, Службою безпеки України, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Фондом державного майна України, за участю Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань у тримісячний строк додаткових взаємоузгоджених заходів щодо встановлення та ідентифікації активів фізичних і юридичних осіб, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів, активізувати роботу щодо стягнення в дохід держави активів, що належать таким особам, а також забезпечити розроблення та впровадження додаткових механізмів, спрямованих на виконання відповідних завдань;

2) вжити спільно з уповноваженими державними органами у місячний строк заходів із забезпечення захисту прав і законних інтересів іноземних інвесторів, зокрема з часткою іноземного капіталу;

3) невідкладно вжити організаційних і практичних заходів щодо підвищення ефективності реалізації Державною податковою службою України, Державною митною службою України механізмів податкового і митного контролю, передбачивши, зокрема:

встановлення обмеження на проведення перевірок стосовно суб'єктів господарювання, які мають статус авторизованих економічних операторів та суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику, за виключенням тих, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом підакцизних товарів;

удосконалення методики застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення доцільності перевірок суб'єктів господарської діяльності з метою спрямування заходів контролю на ділянки з високим рівнем ризику порушень податкового митного законодавства або контрабанди;

4) забезпечити проведення Державною регуляторною службою України таких заходів:

а) здійснення разом з органами державного нагляду (контролю) в межах компетенції у місячний строк аналізу достатності нормативно-правового врегулювання застосування заходів державного нагляду (контролю) для мінімізації їхнього можливого негативного впливу на діяльність суб'єктів господарювання, за його результатами у місячний строк подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підвищення дієвості таких заходів з урахуванням необхідності мінімізації витрат та адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання й оптимізації процедур контролю із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, а також усунення дублювання функцій органів державного нагляду (контролю);

б) розроблення та реалізацію на плановій основі комплексу заходів, спрямованих на впровадження системи управління ризиками у сфері державного нагляду (контролю) та запровадження механізму оцінки ефективності діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши, зокрема, ризик-орієнтований підхід і цифровізацію;

в) подання протягом місяця до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо спрощення умов ведення бізнесу шляхом дерегуляції господарської діяльності та удосконалення ліцензійної та дозвільної системи;

г) впровадження у шестимісячний строк в експлуатацію відповідного модуля в Інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю);

5) забезпечення на постійній основі проведення аналізу ефективності реалізації заходів, передбачених цим рішенням, та за його результатами вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення відповідної нормативно-правової та організаційної бази.

2. Рекомендувати Верховній Раді України прискорити розгляд проєктів законів України:

а) "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження" (реєстр. № 12439 від 24.01.2025), розглянувши під час підготовки до другого читання пропозиції Офісу Генерального прокурора, спрямовані на зміцнення гарантій захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання шляхом посилення нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування, зокрема внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами суб'єктів господарювання, виключно керівником органу прокуратури, обов'язкового направлення керівникові органу прокуратури аналітичних продуктів Бюро економічної безпеки України, погодження з прокурором витребування у суб'єктів господарювання речей, документів, відомостей та інших даних, перевірки прокурором повноти та своєчасності внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, врегулювання питання використання у кримінальному провадженні висновків аналітичних досліджень Державної податкової служби України та аналітичних продуктів Бюро економічної безпеки України шляхом їх віднесення до документів як доказів тощо;

б) "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо компенсації інвестицій через податки" (реєстр. № 13414 від 25.06.2025);

в) "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо компенсації інвестицій через податки" (реєстр. № 13415 від 25.06.2025);

г) "Про основні засади державного нагляду (контролю)" (реєстр. № 5837 від 05.08.2021);

ґ) "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)" (реєстр. № 5838 від 05.08.2021);

д) "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо справедливого використання арештованих активів Російської Федерації та її резидентів для захисту національних інтересів України" (реєстр. № 13268 від 08.05.2025);

е) "Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про санкції" щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (реєстр. № 12406 від 14.01.2025).

3. Рекомендувати Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Службі безпеки України:

а) завершити у місячний строк спільний перегляд матеріалів кримінальних проваджень, у яких у межах досудового розслідування надається оцінка законності дій суб'єктів господарювання, за його результатами прийняти в межах компетенції рішення про доцільність ініціювання, зміни та продовження застосування заходів забезпечення у таких кримінальних провадженнях, а також здійснити в разі доцільності додаткові дії для посилення захисту прав і недопущення обмеження законних інтересів суб'єктів господарювання як учасників кримінального провадження;

б) забезпечити в межах компетенції посилення контролю з боку керівників органів досудового розслідування та прокуратур різних рівнів на всіх етапах досудового розслідування у кримінальних провадженнях, у яких перевіряється діяльність суб'єктів господарювання, за законністю проведення відповідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у тому числі, застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження, що можуть негативно вплинути на діяльність суб'єктів господарювання, призвести до обмеження їхніх прав та законних інтересів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Р.УМЄРОВ

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса. Позже секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что вводится ответственность за давление на бизнес и цифровизация процессов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко раскрыла детали моратория на проверки бизнеса.

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