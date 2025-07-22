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Чистка YouTube – Google удалил 11 тысяч аккаунтов за пропаганду Китая и России

09:29, 22 июля 2025
Google удалил тысячи каналов с китайским и российским влиянием.
Чистка YouTube – Google удалил 11 тысяч аккаунтов за пропаганду Китая и России
Фото: globallookpress.com
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Во втором квартале 2025 года американская компания Google удалила около 11 000 каналов YouTube и других учетных записей, связанных с государственными пропагандистскими кампаниями, преимущественно из Китая и России. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на отчет Google.

Более 7 700 каналов YouTube, связанных с Китаем, распространяли контент на китайском и английском языках, который прославлял Китайскую Народную Республику, поддерживал ее лидера Си Цзиньпина и комментировал внешнюю политику США. Еще около 2 000 каналов, связанных с Россией, публиковали материалы на нескольких языках, которые поддерживали политику РФ, критиковали Украину, НАТО и страны Запада.

В мае 2025 года Google заблокировал 20 каналов YouTube, 4 учетные записи в Google Ads и 1 аккаунт в Blogger, связанные с российским государственным медиа RT. Этот канал обвиняют в финансировании консервативных лидеров мнений для распространения пропаганды в соцсетях накануне выборов в США 2024 года. Напомним, что YouTube начал блокировать каналы RT еще в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Эти меры являются частью работы Группы анализа угроз Google (Google Threat Analysis Group), которая противодействует глобальным кампаниям дезинформации и операциям «скоординированного влияния».

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