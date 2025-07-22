Чистка YouTube – Google видалив 11 тисяч акаунтів за пропаганду Китаю та Росії

Google видалив тисячі каналів із китайським і російським впливом.

Фото: globallookpress.com

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У другому кварталі 2025 року американська компанія Google видалила близько 11 000 каналів YouTube та інших облікових записів, пов’язаних із державними пропагандистськими кампаніями, переважно з Китаю та Росії. Про це повідомляє CNBC, посилаючись на звіт Google.

Понад 7 700 каналів YouTube, пов’язаних із Китаєм, поширювали контент китайською та англійською мовами, який прославляв Китайську Народну Республіку, підтримував її лідера Сі Цзіньпіна та коментував зовнішню політику США. Ще близько 2 000 каналів, пов’язаних із Росією, публікували матеріали кількома мовами, що підтримували політику РФ, критикували Україну, НАТО та країни Заходу.

У травні 2025 року Google заблокував 20 каналів YouTube, 4 облікові записи в Google Ads і 1 акаунт у Blogger, пов’язані з російським державним медіа RT. Цей канал звинувачують у фінансуванні консервативних лідерів думок для поширення пропаганди в соцмережах напередодні виборів у США 2024 року. Нагадаємо, що YouTube почав блокувати канали RT ще в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ці заходи є частиною роботи Групи аналізу загроз Google (Google Threat Analysis Group), яка протидіє глобальним кампаніям дезінформації та операціям «скоординованого впливу».

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