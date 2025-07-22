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Зброя і Patriot – Сибіга розповів, про що говорили з Келлогом в Києві

09:07, 22 липня 2025
Україна повідомила США про потребу в системах Patriot і чекає на домовленості Зеленського з Трампом.
Зброя і Patriot – Сибіга розповів, про що говорили з Келлогом в Києві
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Україна поінформувала США про необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot для захисту міст і регіонів від російських атак. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу з главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро в Києві.

Сибіга зазначив, що нещодавній візит до Києва спецпредставника президента США Кіта Келлога є продовженням діалогу між президентами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом, який розпочався на саміті НАТО в Гаазі та продовжився під час їхньої телефонної розмови. «Тобто все це продовження того діалогу вищого рівня і саме він приїхав за результатами цих продуктивних розмов, які мали нові елементи», — підкреслив міністр.

За словами Сибіги, Україна наголосила на критичній потребі в американській зброї, зокрема системах Patriot, і запропонувала підхід до їхньої закупівлі.

Крім цього, з американською стороною обговорили співпрацю у спільному виробництві та постачанні українських дронів і далекобійної зброї для потреб армії США. Сибіга додав, що Келлогу також представили перелік інших пріоритетних потреб для фронту.

«До відома генерала були доведені інші пріоритетні на сьогодні для фронту позиції, для того, щоб він доповів результати своєї поїздки президенту Трампу. Після чого ми очікуємо відповідний контакт, комунікацію між президентом Зеленським і президентом Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей. А вони, я теж вам чітко можу це сказати, обіцяючі», — підсумував міністр, наголосивши на важливості зброї для захисту незалежності України.

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США зброя Дональд Трамп Володимир Зеленський Андрій Сибіга ППО Келлог

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