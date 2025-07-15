Андрій Сибіга провів зустріч зі Кітом Келлогом — про що говорили

Андрій Сибіга та Кіт Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідного українсько-американського оборонного співробітництва, привітали двопартійну підтримку Акту про санкції щодо Росії до 2025 року та скоординували подальші кроки для підвищення ціни війни для агресора.

Фото: МЗС

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Про це інформує пресслужба МЗС.

«Після вчорашньої зустрічі Кіта Келлога з Президентом Зеленським я підтвердив незмінну відданість України мирним зусиллям, спрямованим на припинення війни та відновлення миру.

Ми вдячні Президенту Трампу за його ключове рішення надати разом з європейськими союзниками нові системи Patriot та інше озброєння», - сказав він.

Також Сибіга додав, що обговорили шляхи розширення взаємовигідного українсько-американського оборонного співробітництва, привітали двопартійну підтримку Акту про санкції щодо Росії до 2025 року та скоординували подальші кроки для підвищення ціни війни для агресора.

«Попри те, що стверджує російська пропаганда, Росія не виграє, а Україна не програє цю війну. Насправді, незважаючи на величезні ресурси і втрати, Москва не змогла досягти жодної стратегічної мети.

Настав час просувати мир силою: розширювати можливості України та посилювати трансатлантичний тиск, щоб змусити Росію припинити свою агресивну війну», – заявив глава МЗС.

Фото: МЗС

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