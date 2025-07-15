Андрей Сибига провел встречу с Китом Келлогом — о чем говорили

Андрей Сибига и Кит Келлог обсудили пути расширения взаимовыгодного украинско-американского оборонного сотрудничества, приветствовали двухпартийную поддержку Акта о санкциях против России до 2025 года и скоординировали дальнейшие шаги для повышения цены войны для агрессора.

Фото: МИД

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Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«После вчерашней встречи Кита Келлога с Президентом Зеленским я подтвердил неизменную приверженность Украины мирным усилиям, направленным на прекращение войны и восстановление мира.

Мы благодарны Президенту Трампу за его ключевое решение вместе с европейскими союзниками предоставить новые системы Patriot и другое вооружение», — отметил Сибига.

Он также добавил, что на встрече обсуждали расширение украинско-американского оборонного партнерства, приветствовали продолжение санкційного тиска на Россию и координировали шаги по усилению давления на агрессора.

«Несмотря на утверждения российской пропаганды, Россия не побеждает, а Украина не проигрывает эту войну. На самом деле, несмотря на огромные ресурсы и потери, Москва не смогла достичь ни одной стратегической цели.

Пришло время продвигать мир силой: расширять возможности Украины и усиливать трансатлантическое давление, чтобы заставить Россию прекратить свою агрессивную войну», — подчеркнул глава МИД.

Фото: МИД

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