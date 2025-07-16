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Кабмин расширил возможности поиска данных об автомобилях, нарушивших ПДД

09:15, 16 июля 2025
Теперь нарушитель ПДД может найти себя по номеру паспорта или водительского удостоверения.
Кабмин расширил возможности поиска данных об автомобилях, нарушивших ПДД
Фото: finteco.com.ua
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Правительство постановлением от 14 июля №827 внесло изменения в Порядок бесплатного предоставления (в том числе через интернет) информации об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированном в автоматическом режиме, и о нарушении правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированном в режиме фотосъемки (видеозаписи), лицам, за которыми зарегистрированы транспортные средства, и/или непосредственным пользователям таких транспортных средств.

Речь идет об изменениях в пункт 7 порядка, утвержденного постановлением Кабмина №984.

В соответствии с этими изменениями, с помощью веб-интерфейса обеспечивается возможность доступа к информации об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, и о нарушениях правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи), а также к изображениям или видеозаписям транспортного средства в момент совершения таких административных правонарушений.

Доступ к изображениям или видеозаписям транспортного средства в момент совершения административного правонарушения предоставляется ответственным лицам через веб-интерфейс на официальном веб-сайте МВД после прохождения процедуры аутентификации с использованием средств электронной идентификации и с помощью интегрированной системы электронной идентификации.

Веб-интерфейс обеспечивает возможность осуществления поиска информации по номерному знаку транспортного средства и одновременно хотя бы по одному из следующих критериев:

  • серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • серия и номер постановления по делу об административном правонарушении;
  • серия и номер водительского удостоверения;
  • серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины.

В случае отсутствия информации по указанным критериям с помощью веб-интерфейса выдается соответствующее сообщение. Без прохождения процедуры аутентификации, указанной во втором абзаце этого пункта, доступ через веб-интерфейс на официальном веб-сайте МВД предоставляется к обезличенной информации.

Напомним, до изменений этот пункт предусматривал, что веб-интерфейс обеспечивает возможность осуществлять поиск информации по таким критериям, как номерной знак транспортного средства, серия и регистрационный номер бланка свидетельства о регистрации транспортного средства.

В соответствии с порядком информация предоставляется надлежащему пользователю авто или руководителю юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство.

Автор: Наталя Мамченко

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ПДД Кабинет Министров Украины водительские права автомобиль

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