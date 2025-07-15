Оружие, которое Европа купит у США для Украины, уже готово к отправке — NYT

Почти все вооружение либо поступает из запасов США, либо только что произведено.

Фото: ukrinform.com

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Системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты и боеприпасы американского производства, которые союзники по НАТО будут закупать в рамках соглашения о поставках Украине, уже готовы к отправке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских должностных лиц, знакомых с вопросом.

По их словам, почти все вооружение уже доступно для доставки в Украину — оно либо поступает из существующих складов, либо было недавно произведено.

«Мы заключили очень важную сделку. У вас есть очень богатые страны, которые покупают лучшее оборудование в мире, а у нас есть это лучшее оборудование. Мы производим технику, которой нет равных», — заявил накануне президент США Дональд Трамп.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что как минимум восемь стран НАТО готовы оплатить поставки, и похвалил Трампа за помощь Украине в получении необходимого вооружения для защиты от России.

«Но вы хотите, чтобы за это заплатили европейцы — и это абсолютно логично», — добавил Рютте.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с НАТО по поставкам американского вооружения Украине.

По данным CNN, США продадут НАТО Patriot, ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, которые впоследствии будут переданы Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что Штаты отправят Украине новые батареи ПВО Patriot уже в ближайшее время. «Речь идет не только о Patriot, это все. Это полный комплект с батареями», — отметил он.

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