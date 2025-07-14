США відправлять в Україну нові батареї Patriot уже найближчим часом, — Трамп

Частина систем прибуде в Україну протягом кількох днів і включатиме повний комплект обладнання.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом.

«Це не тільки Patriot, це все. Це повний комплект з батареями», - заявив Трамп на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Відповідаючи на питання про терміни передачі, Трамп наголосив, що вона відбудеться «дуже скоро».

«Деякі з них прибудуть дуже скоро, фактично, протягом декількох днів», - заявив американський президент.

Раніше Трамп заявив, що США введуть мита до 100% для РФ, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди.

Також, за словами Трампа, США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні.

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