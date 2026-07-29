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Продаж авто юридичній особі або ФОП: хто сплачує податки та як визначається сума

08:35, 29 липня 2026 138
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Якщо покупцем є юридична особа або ФОП, саме він виконує функції податкового агента та перераховує обов’язкові платежі.
Продаж авто юридичній особі або ФОП: хто сплачує податки та як визначається сума
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Якщо фізична особа продає транспортний засіб юридичній особі або фізичній особі — підприємцю, саме покупець виступає податковим агентом. Він має утримати та перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб і військовий збір у випадках, коли вони підлягають сплаті. Розмір податків залежить від виду транспортного засобу та кількості його продажів протягом календарного року.

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Покупець авто виконує обов’язки податкового агента

Під час продажу фізичною особою транспортного засобу юридичній особі або ФОП саме покупець зобов’язаний виконати функції податкового агента.

Він має утримати із доходу продавця та перерахувати до бюджету відповідні податки — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, якщо відповідно до законодавства вони повинні сплачуватися.

Розмір податкових зобов’язань залежить від виду транспортного засобу, який продається, а також від того, яким за рахунком є продаж такого майна фізичною особою протягом календарного року.

Продавець має повідомити про кількість продажів

Для правильного визначення ставки оподаткування продавець повинен надати інформацію про черговість продажу транспортного засобу.

Такі відомості зазначаються у договорі купівлі-продажу або можуть бути подані в окремій заяві.

Саме на підставі цієї інформації податковий агент визначає, чи підлягає операція оподаткуванню та який розмір податків необхідно утримати.

Вимоги Податкового кодексу України

Відповідно до пункту 173.3 статті 173 Податкового кодексу України, якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа або самозайнята особа, така особа вважається податковим агентом платника податку.

У такому випадку покупець зобов’язаний виконати всі функції податкового агента, визначені розділом IV Податкового кодексу України.

Податковий агент утримує податки за ставками, встановленими відповідно до пунктів 173.1 або 173.2 статті 173 ПКУ, з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, яку продавець зазначає у договорі купівлі-продажу або окремій заяві.

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