Чи може ФОП переказувати гроші на ЗСУ зі свого підприємницького рахунку, – відповіли в ДПС

У ДПС наголосили, що такі перекази не позбавляють права перебувати на спрощеній системі оподаткування.

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Фізична особа-підприємець може перераховувати благодійну допомогу Збройним Силам України безпосередньо зі свого підприємницького рахунку і при цьому не втратить право перебувати на спрощеній системі оподаткування. Водночас, у Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області нагадали, що благодійником у такому випадку виступає саме фізична особа, а не ФОП.

Хто є благодійником за законом

Благодійною діяльністю вважається добровільна особиста або майнова допомога для досягнення визначених законом цілей без отримання прибутку, винагороди чи компенсації від імені або за дорученням бенефіціара.

Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, а також інші благодійники та бенефіціари.

Чому благодійником є фізична особа, а не ФОП

Податківці звернули увагу, що відповідно до Цивільного кодексу України людина як учасник цивільних відносин є фізичною особою, а право на підприємницьку діяльність вона реалізує лише після державної реєстрації.

Тому незалежно від обраної системи оподаткування благодійником виступає саме фізична особа, а не фізична особа-підприємець.

При цьому благодійна діяльність не може здійснюватися в межах підприємницької діяльності ФОП.

Які правила діють для банківських рахунків

У ДПС нагадали, що Інструкція Національного банку України №162 передбачає відкриття окремих рахунків для підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності та власних потреб фізичної особи.

Законодавством заборонено використовувати поточні та платіжні рахунки, відкриті для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із підприємницькою або незалежною професійною діяльністю.

За такими рахунками можуть здійснюватися лише операції, які не пов’язані з веденням бізнесу.

Чи можна переказувати допомогу ЗСУ з підприємницького рахунку

У податковій зазначили, що законодавство не встановлює обмежень щодо вільного розпорядження фізичною особою, зареєстрованою як ФОП, коштами, отриманими від господарської діяльності та зарахованими на підприємницький рахунок.

Тому фізична особа-підприємець не втрачає права перебувати на спрощеній системі оподаткування, якщо перераховує благодійну допомогу Збройним Силам України безпосередньо зі свого підприємницького рахунку.

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