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Трамп про переговори із Зеленським: Для мене це велика честь

08:17, 29 липня 2026 21
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Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори з президентом України Володимиром Зеленським, назвавши зустріч великою честю та позитивно оцінивши її результати.
Трамп про переговори із Зеленським: Для мене це велика честь
фото: ОП
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Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає великою честю особисту зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, переговори були змістовними та пройшли в конструктивній атмосфері.

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«Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили широкий спектр важливих питань. Зустріч пройшла дуже добре», — зазначив глава Білого дому.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Згодом Зеленський розкрив деталі зустрічі.

«Хороша зустріч із Президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України.

Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку», — заявив він.

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США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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