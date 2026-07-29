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Українці ввезли понад 169 тисяч авто за пів року: які машини обирають найчастіше

09:11, 29 липня 2026 169
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Стало відомо, який вид двигуна найчастіше обирають українці.
Українці ввезли понад 169 тисяч авто за пів року: які машини обирають найчастіше
Фото: dtkt.ua
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З початку року українці імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною вартістю майже 96,6 млрд грн. Про це повідомила Державна митна служба України.

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Зазначається, що вживані авто склали понад 70% загального імпорту, забезпечивши при цьому надходження митних платежів до державного бюджету на 17,7 млрд грн, нові — у сумі 14,4 млрд грн.

Тип пального, який обирають українські споживачі, відображає як сталі уподобання, так і поступову зміну тенденцій. Так, найпопулярнішими залишаються бензинові авто — їх частка становить понад половину (54,5%) від усіх імпортованих. На другому місці — дизельні (20,3%), які не тільки значно обійшли електрокари (13%), а й випередили гібриди (12,1%).

Найдорожчими серед імпортних автівок стали гібриди, середня вартість одного такого авто становить майже $27 тисяч. Водночас вартість дизельного — $16 тисяч, електричного — понад $10 тисяч, а бензинового — $9 тисяч.

Натомість найбільше надходжень до бюджету забезпечили саме бензинові авто — понад 14,6 млрд грн, дизельні — 8,4 млрд грн, гібриди — 7,1 млрд грн, а електричні — 2 млрд грн. Загалом за шість місяців митні надходження від імпорту легкових автомобілів склали 32,1 млрд грн.

З початку 2026 року автівки ввозили з понад 50 країн, однак беззаперечними лідерами є:

США — 73,2 тис. (43% від загальної кількості імпортованих);

Німеччина — 17,3 тис. (10%);

Польща — 14,6 тис. (9%).

Сукупно з цих країн імпортовано майже 105,1 тис. авто, тобто 62% від загальної кількості.

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