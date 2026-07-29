Украинцы ввезли более 169 тысяч автомобилей за полгода: какие машины выбирают чаще всего

Стало известно, какой тип двигателя украинцы выбирают чаще всего.

Фото: dtkt.ua

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С начала года украинцы импортировали более 169 тысяч легковых автомобилей общей стоимостью почти 96,6 млрд грн. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что подержанные автомобили составили более 70% общего импорта, обеспечив при этом поступления таможенных платежей в государственный бюджет на 17,7 млрд грн, новые — на сумму 14,4 млрд грн.

Тип топлива, который выбирают украинские потребители, отражает как устойчивые предпочтения, так и постепенное изменение тенденций. Так, наиболее популярными остаются бензиновые автомобили — их доля составляет более половины (54,5%) всех импортированных. На втором месте — дизельные (20,3%), которые не только значительно опередили электромобили (13%), но и обошли гибриды (12,1%).

Самыми дорогими среди импортных автомобилей стали гибриды — средняя стоимость одного такого автомобиля составляет почти 27 тысяч долларов. В то же время стоимость дизельного автомобиля — 16 тысяч долларов, электрического — более 10 тысяч долларов, а бензинового — 9 тысяч долларов.

При этом наибольшие поступления в бюджет обеспечили именно бензиновые автомобили — более 14,6 млрд грн, дизельные — 8,4 млрд грн, гибриды — 7,1 млрд грн, а электрические — 2 млрд грн. В целом за шесть месяцев таможенные поступления от импорта легковых автомобилей составили 32,1 млрд грн.

С начала 2026 года автомобили ввозились более чем из 50 стран, однако безусловными лидерами являются:

США — 73,2 тыс. (43% от общего количества импортированных);

Германия — 17,3 тыс. (10%);

Польша — 14,6 тыс. (9%).

В совокупности из этих стран импортировано почти 105,1 тыс. автомобилей, то есть 62% от общего количества.

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