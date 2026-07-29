Как подать заявление на назначение пенсии онлайн — видеоинструкция
08:53, 29 июля 2026 162
ПФУ опубликовал пошаговый алгоритм оформления пенсии через личный кабинет.
Заявление о назначении пенсии можно подать как непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, так и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом напомнил ПФУ.
Пошаговый алгоритм оформления пенсии через личный кабинет на портале ПФУ:
- Авторизация. Перейдите на портал ПФУ и войдите с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
- Выбор услуги. В левом меню найдите раздел «По пенсионному обеспечению» и выберите пункт «Заявление о назначении пенсии».
- Заполнение анкеты. Заполните все обязательные поля электронной формы и укажите желаемый способ получения выплат (банковский счет или почтовое отделение).
- Загрузка документов. Прикрепите цветные скан-копии оригиналов документов (паспорт, идентификационный код, трудовая книжка, дипломы, военный билет) в формате PDF или JPG.
- Подписание и отправка. Проверьте данные, подпишите заявление своей электронной подписью и отправьте его в ПФУ. Статус рассмотрения будет отображаться в разделе «Мои обращения».
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