Как подать заявление на назначение пенсии онлайн — видеоинструкция

ПФУ опубликовал пошаговый алгоритм оформления пенсии через личный кабинет.

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Заявление о назначении пенсии можно подать как непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, так и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом напомнил ПФУ.

Пошаговый алгоритм оформления пенсии через личный кабинет на портале ПФУ:

Авторизация. Перейдите на портал ПФУ и войдите с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи). Выбор услуги. В левом меню найдите раздел «По пенсионному обеспечению» и выберите пункт «Заявление о назначении пенсии». Заполнение анкеты. Заполните все обязательные поля электронной формы и укажите желаемый способ получения выплат (банковский счет или почтовое отделение). Загрузка документов. Прикрепите цветные скан-копии оригиналов документов (паспорт, идентификационный код, трудовая книжка, дипломы, военный билет) в формате PDF или JPG. Подписание и отправка. Проверьте данные, подпишите заявление своей электронной подписью и отправьте его в ПФУ. Статус рассмотрения будет отображаться в разделе «Мои обращения».

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