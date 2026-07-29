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Как оплачивается больничный лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий

09:29, 29 июля 2026 74
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Для применения льготы работник должен предоставить работодателю документ, подтверждающий соответствующий статус.
Как оплачивается больничный лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий
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Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, каким образом оплачивается больничный лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий.

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Для участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью вследствие войны пособие по временной нетрудоспособности (больничные) выплачивается в размере 100 % средней заработной платы.

Для применения этой льготы работник должен предоставить работодателю документ, подтверждающий соответствующий статус (удостоверение участника боевых действий или удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны).

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Гоструда больничные

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