Как оплачивается больничный лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий

Для применения льготы работник должен предоставить работодателю документ, подтверждающий соответствующий статус.

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Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, каким образом оплачивается больничный лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий.

Для участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью вследствие войны пособие по временной нетрудоспособности (больничные) выплачивается в размере 100 % средней заработной платы.

Для применения этой льготы работник должен предоставить работодателю документ, подтверждающий соответствующий статус (удостоверение участника боевых действий или удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны).

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