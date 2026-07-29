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Собрание судей КХС ВС переизбрало судей в БП ВС и определило состав объединенной палаты

09:28, 29 июля 2026 114
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КХС ВС определил представителей в Большой Палате и объединенной палате.
Собрание судей КХС ВС переизбрало судей в БП ВС и определило состав объединенной палаты
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Собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда путем тайного голосования приняло решение относительно представительства судей КХС ВС в Большой Палате Верховного Суда и объединенной палате КХС ВС.

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На второй срок в состав Большой Палаты Верховного Суда с 22 августа 2026 года переизбран судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Александр Банасько.

Судья Большой Палаты Верховного Суда избирается сроком на три года и может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Александр Банасько был избран в состав Большой Палаты Верховного Суда с 22 августа 2023 года решением собрания судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 21 августа 2023 года.

Кроме того, собранием судей в состав объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда с 15 августа 2026 года избран Юрий Власов. Также на второй срок с 22 августа 2026 года в состав объединенной палаты переизбран Вячеслав Песков в связи с окончанием срока его полномочий.

На собрании судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда присутствовал Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко. Во время своего выступления он проинформировал судей об актуальных вопросах деятельности судебной системы, отметил стабильные показатели работы Верховного Суда по итогам первого полугодия 2026 года, поблагодарил судей хозяйственной юрисдикции за высокий профессионализм, принципиальность и активное участие в деятельности Верховного Суда.

Также Председатель ВС остановился на ряде организационных вопросов, связанных с обеспечением эффективной работы суда.

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судья Верховный Суд КХС ВС Большая Палата Верховного Суда

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