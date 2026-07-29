  1. В Украине

Может ли индивидуальный предприниматель перечислять деньги ВСУ со своего предпринимательского счета, — ответили в ГНС

07:59, 29 июля 2026 84
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ГНС подчеркнули, что такие переводы не лишают права находиться на упрощенной системе налогообложения.
Может ли индивидуальный предприниматель перечислять деньги ВСУ со своего предпринимательского счета, — ответили в ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Физическое лицо-предприниматель может перечислять благотворительную помощь Вооруженным Силам Украины непосредственно со своего предпринимательского счета и при этом не утратит право находиться на упрощенной системе налогообложения. В то же время в Главном управлении ГНС в Кировоградской области напомнили, что благотворителем в таком случае выступает именно физическое лицо, а не ФЛП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто является благотворителем по закону

Благотворительной деятельностью считается добровольная личная или имущественная помощь для достижения определенных законом целей без получения прибыли, вознаграждения или компенсации от имени или по поручению бенефициара.

Субъектами благотворительной деятельности являются благотворительные организации, а также другие благотворители и бенефициары.

Почему благотворителем является физическое лицо, а не ФЛП

Налоговики обратили внимание на то, что в соответствии с Гражданским кодексом Украины человек как участник гражданских отношений является физическим лицом, а право на предпринимательскую деятельность он реализует только после государственной регистрации.

Поэтому независимо от выбранной системы налогообложения благотворителем выступает именно физическое лицо, а не физическое лицо-предприниматель.

При этом благотворительная деятельность не может осуществляться в рамках предпринимательской деятельности ФЛП.

Какие правила действуют в отношении банковских счетов

В ГНС напомнили, что Инструкция Национального банка Украины № 162 предусматривает открытие отдельных счетов для предпринимательской деятельности, независимой профессиональной деятельности и личных нужд физического лица.

Законодательством запрещено использовать текущие и платежные счета, открытые для личных нужд, для проведения операций, связанных с предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью.

По таким счетам могут осуществляться только операции, не связанные с ведением бизнеса.

Можно ли перечислять помощь ВСУ с предпринимательского счета

В налоговой отметили, что законодательство не устанавливает ограничений на свободное распоряжение физическим лицом, зарегистрированным как ФЛП, средствами, полученными от хозяйственной деятельности и зачисленными на предпринимательский счет.

Поэтому физическое лицо-предприниматель не теряет права находиться на упрощенной системе налогообложения, если перечисляет благотворительную помощь Вооруженным Силам Украины непосредственно со своего предпринимательского счета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес ВСУ налоговая ФЛП ГНС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суды больше не смогут игнорировать заявления об онлайн-заседаниях: в Раде зарегистрировали законопроект

Новые изменения в процессуальные кодексы гарантируют участие в заседании из любой точки мира.

ВСП не уволил судью Андрея Бойчука, отец которого купил квартиру по цене на грани финмониторинга НБУ

Высший совет правосудия отказал в увольнении судьи Приморского районного суда Одессы Андрея Бойчука.

При регистрации недвижимости владельцев будут автоматически сверяться с Единым реестром должников: что изменится

Министерство юстиции утвердило порядок электронного взаимодействия между Государственным реестром прав на недвижимое имущество и Единым реестром должников, благодаря которому государственные регистраторы во время проведения регистрационных действий будут автоматически проверять, является ли владелец имущества должником.

Антикоррупционная стратегия 2030: от конкурсов в ГБР до цифрового контроля за бронированием военнообязанных

Новые правила отбора руководителей ГБР, изменения в прокуратуре, цифровизация судов, реформа оборонных закупок и автоматизация таможни: именно такие изменения предлагает законопроект 15230-д, который должен стать основой Антикоррупционной стратегии.

Судья рассмотрел ходатайство, несмотря на заявленный отвод: ВСП решил закрыть дисциплинарное производство

ВСП отменил решение о привлечении судьи Олега Васильева.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]