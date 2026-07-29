Может ли индивидуальный предприниматель перечислять деньги ВСУ со своего предпринимательского счета, — ответили в ГНС

В ГНС подчеркнули, что такие переводы не лишают права находиться на упрощенной системе налогообложения.

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Физическое лицо-предприниматель может перечислять благотворительную помощь Вооруженным Силам Украины непосредственно со своего предпринимательского счета и при этом не утратит право находиться на упрощенной системе налогообложения. В то же время в Главном управлении ГНС в Кировоградской области напомнили, что благотворителем в таком случае выступает именно физическое лицо, а не ФЛП.

Кто является благотворителем по закону

Благотворительной деятельностью считается добровольная личная или имущественная помощь для достижения определенных законом целей без получения прибыли, вознаграждения или компенсации от имени или по поручению бенефициара.

Субъектами благотворительной деятельности являются благотворительные организации, а также другие благотворители и бенефициары.

Почему благотворителем является физическое лицо, а не ФЛП

Налоговики обратили внимание на то, что в соответствии с Гражданским кодексом Украины человек как участник гражданских отношений является физическим лицом, а право на предпринимательскую деятельность он реализует только после государственной регистрации.

Поэтому независимо от выбранной системы налогообложения благотворителем выступает именно физическое лицо, а не физическое лицо-предприниматель.

При этом благотворительная деятельность не может осуществляться в рамках предпринимательской деятельности ФЛП.

Какие правила действуют в отношении банковских счетов

В ГНС напомнили, что Инструкция Национального банка Украины № 162 предусматривает открытие отдельных счетов для предпринимательской деятельности, независимой профессиональной деятельности и личных нужд физического лица.

Законодательством запрещено использовать текущие и платежные счета, открытые для личных нужд, для проведения операций, связанных с предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью.

По таким счетам могут осуществляться только операции, не связанные с ведением бизнеса.

Можно ли перечислять помощь ВСУ с предпринимательского счета

В налоговой отметили, что законодательство не устанавливает ограничений на свободное распоряжение физическим лицом, зарегистрированным как ФЛП, средствами, полученными от хозяйственной деятельности и зачисленными на предпринимательский счет.

Поэтому физическое лицо-предприниматель не теряет права находиться на упрощенной системе налогообложения, если перечисляет благотворительную помощь Вооруженным Силам Украины непосредственно со своего предпринимательского счета.

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