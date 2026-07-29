  1. Общество
  2. / В Украине

Стоит ли говорить ChatGPT «пожалуйста» и «спасибо»: что показали исследования ученых

00:05, 29 июля 2026 77
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оказалось, что вежливость с ChatGPT работает не так, как думает большинство людей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Все больше людей общаются с чат-ботами на основе искусственного интеллекта так, словно переписываются с коллегой или знакомым: здороваются, благодарят за ответы, извиняются или даже спрашивают, как дела. Из-за этого возникает закономерный вопрос: помогает ли вежливость получить более качественный ответ от ChatGPT? Исследователи уже пытались найти ответ, однако результаты оказались не такими однозначными, как можно было ожидать.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Общение с искусственным интеллектом все больше напоминает обычный диалог между людьми. Многие пользователи интуитивно добавляют к своим запросам слова «пожалуйста», а после получения ответа пишут «спасибо». Но действительно ли это влияет на качество работы чат-бота?

На сегодняшний день научные исследования не дают однозначного ответа. Часть экспериментов показала, что некоторые большие языковые модели могут отвечать точнее или демонстрировать более полезный стиль общения, если пользователь формулирует запрос вежливо. В то же время другие исследования либо не выявили никакой разницы, либо даже получили противоположные результаты.

Что на самом деле улучшает ответы искусственного интеллекта

Специалисты, исследующие технологии искусственного интеллекта, подчеркивают: гораздо важнее не то, насколько вежливо сформулирован запрос, а насколько он четкий и понятный.

Если пользователь подробно объясняет, какой результат хочет получить, определяет стиль текста, желаемый объем, цель использования ответа или другие требования, качество результата обычно будет значительно выше. Именно поэтому эксперты рекомендуют максимально конкретизировать задачу, приводить примеры желаемого результата, просить создать несколько вариантов ответа или позволять чат-боту задавать уточняющие вопросы перед выполнением задания.

Другими словами, эффективный запрос — это прежде всего понятный и детализированный запрос, а не просто вежливо сформулированная просьба.

Почему люди все равно общаются с ChatGPT как с человеком

Несмотря на то что вежливость не гарантирует более качественных ответов, миллионы пользователей продолжают обращаться к чат-ботам так, будто разговаривают с реальным человеком.

По мнению исследователей, это объясняется психологическими особенностями восприятия. Современные системы искусственного интеллекта используют естественный язык, могут шутить, задавать встречные вопросы и даже хвалить пользователя. Из-за этого легко возникает ощущение настоящего диалога.

В то же время эксперты подчеркивают, что это лишь особенность способа взаимодействия. Чат-бот не испытывает эмоций, не может обидеться, не чувствует благодарности и не выстраивает настоящих отношений с человеком.

Зачем оставаться вежливыми при общении с искусственным интеллектом

Несмотря на отсутствие доказательств того, что слова «пожалуйста» или «спасибо» улучшают работу ChatGPT, многие специалисты все же советуют не отказываться от вежливого стиля общения.

Причина заключается не в самом искусственном интеллекте, а в человеческом поведении. Психологи отмечают, что привычки в общении постепенно закрепляются. Если человек регулярно использует грубый или пренебрежительный тон даже при взаимодействии с программой, это потенциально может повлиять и на его стиль общения с другими людьми.

Именно поэтому вежливость рассматривают как способ поддерживать собственную культуру общения, а не как метод улучшения работы чат-бота.

Искусственный интеллект остается инструментом, а не другом

Разработчики постоянно работают над тем, чтобы общение с искусственным интеллектом выглядело максимально естественным. Однако исследователи предостерегают от чрезмерной персонификации таких систем.

Чат-боты не имеют собственного мнения, сознания или эмоций. Их ответы формируются на основе анализа языковых закономерностей, а не благодаря реальному пониманию ситуации или переживаний пользователя.

Именно поэтому эксперты не советуют воспринимать искусственный интеллект как личного советника или друга, особенно когда речь идет о важных жизненных решениях.

В то же время современные чат-боты могут быть полезны для обучения, поиска идей, работы с текстами или выполнения профессиональных задач. А слова «пожалуйста» и «спасибо», даже если они не делают искусственный интеллект более эффективным, могут помочь самому человеку сохранить привычку к вежливому общению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ChatGPT искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

При регистрации недвижимости владельцев будут автоматически сверяться с Единым реестром должников: что изменится

Министерство юстиции утвердило порядок электронного взаимодействия между Государственным реестром прав на недвижимое имущество и Единым реестром должников, благодаря которому государственные регистраторы во время проведения регистрационных действий будут автоматически проверять, является ли владелец имущества должником.

Антикоррупционная стратегия 2030: от конкурсов в ГБР до цифрового контроля за бронированием военнообязанных

Новые правила отбора руководителей ГБР, изменения в прокуратуре, цифровизация судов, реформа оборонных закупок и автоматизация таможни: именно такие изменения предлагает законопроект 15230-д, который должен стать основой Антикоррупционной стратегии.

Судья рассмотрел ходатайство, несмотря на заявленный отвод: ВСП решил закрыть дисциплинарное производство

ВСП отменил решение о привлечении судьи Олега Васильева.

Пенсия за деньги: стоит ли покупать стаж и сколько это стоит в 2026 году

Не хватает нескольких месяцев или лет страхового стажа до пенсии, однако закон позволяет официально докупить страховой стаж: кто имеет такое право, сколько это стоит и какой способ выбрать.

ВСП принял решение о командировании судей из Донецкой области в суды Харькова и Полтавы

ВСП решил командировать четырех судей из Донецкой области и продлил командирование еще одной судьи на год.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]