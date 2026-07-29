Стоит ли говорить ChatGPT «пожалуйста» и «спасибо»: что показали исследования ученых

Оказалось, что вежливость с ChatGPT работает не так, как думает большинство людей

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Все больше людей общаются с чат-ботами на основе искусственного интеллекта так, словно переписываются с коллегой или знакомым: здороваются, благодарят за ответы, извиняются или даже спрашивают, как дела. Из-за этого возникает закономерный вопрос: помогает ли вежливость получить более качественный ответ от ChatGPT? Исследователи уже пытались найти ответ, однако результаты оказались не такими однозначными, как можно было ожидать.

Общение с искусственным интеллектом все больше напоминает обычный диалог между людьми. Многие пользователи интуитивно добавляют к своим запросам слова «пожалуйста», а после получения ответа пишут «спасибо». Но действительно ли это влияет на качество работы чат-бота?

На сегодняшний день научные исследования не дают однозначного ответа. Часть экспериментов показала, что некоторые большие языковые модели могут отвечать точнее или демонстрировать более полезный стиль общения, если пользователь формулирует запрос вежливо. В то же время другие исследования либо не выявили никакой разницы, либо даже получили противоположные результаты.

Что на самом деле улучшает ответы искусственного интеллекта

Специалисты, исследующие технологии искусственного интеллекта, подчеркивают: гораздо важнее не то, насколько вежливо сформулирован запрос, а насколько он четкий и понятный.

Если пользователь подробно объясняет, какой результат хочет получить, определяет стиль текста, желаемый объем, цель использования ответа или другие требования, качество результата обычно будет значительно выше. Именно поэтому эксперты рекомендуют максимально конкретизировать задачу, приводить примеры желаемого результата, просить создать несколько вариантов ответа или позволять чат-боту задавать уточняющие вопросы перед выполнением задания.

Другими словами, эффективный запрос — это прежде всего понятный и детализированный запрос, а не просто вежливо сформулированная просьба.

Почему люди все равно общаются с ChatGPT как с человеком

Несмотря на то что вежливость не гарантирует более качественных ответов, миллионы пользователей продолжают обращаться к чат-ботам так, будто разговаривают с реальным человеком.

По мнению исследователей, это объясняется психологическими особенностями восприятия. Современные системы искусственного интеллекта используют естественный язык, могут шутить, задавать встречные вопросы и даже хвалить пользователя. Из-за этого легко возникает ощущение настоящего диалога.

В то же время эксперты подчеркивают, что это лишь особенность способа взаимодействия. Чат-бот не испытывает эмоций, не может обидеться, не чувствует благодарности и не выстраивает настоящих отношений с человеком.

Зачем оставаться вежливыми при общении с искусственным интеллектом

Несмотря на отсутствие доказательств того, что слова «пожалуйста» или «спасибо» улучшают работу ChatGPT, многие специалисты все же советуют не отказываться от вежливого стиля общения.

Причина заключается не в самом искусственном интеллекте, а в человеческом поведении. Психологи отмечают, что привычки в общении постепенно закрепляются. Если человек регулярно использует грубый или пренебрежительный тон даже при взаимодействии с программой, это потенциально может повлиять и на его стиль общения с другими людьми.

Именно поэтому вежливость рассматривают как способ поддерживать собственную культуру общения, а не как метод улучшения работы чат-бота.

Искусственный интеллект остается инструментом, а не другом

Разработчики постоянно работают над тем, чтобы общение с искусственным интеллектом выглядело максимально естественным. Однако исследователи предостерегают от чрезмерной персонификации таких систем.

Чат-боты не имеют собственного мнения, сознания или эмоций. Их ответы формируются на основе анализа языковых закономерностей, а не благодаря реальному пониманию ситуации или переживаний пользователя.

Именно поэтому эксперты не советуют воспринимать искусственный интеллект как личного советника или друга, особенно когда речь идет о важных жизненных решениях.

В то же время современные чат-боты могут быть полезны для обучения, поиска идей, работы с текстами или выполнения профессиональных задач. А слова «пожалуйста» и «спасибо», даже если они не делают искусственный интеллект более эффективным, могут помочь самому человеку сохранить привычку к вежливому общению.

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