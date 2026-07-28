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Как получить бесплатную стоматологическую помощь в 2026 году: кто имеет право на услуги

22:54, 28 июля 2026 32
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Военные, пленные и пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы: кому доступна бесплатная стоматология от государства.
Как получить бесплатную стоматологическую помощь в 2026 году: кто имеет право на услуги
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С начала 2026 года бесплатными услугами по зубопротезированию и плановой стоматологической помощи воспользовались 87 577 пациентов. Среди них — 434 человека со статусом пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, помощь предоставляется в рамках бюджетной программы «Предоставление отдельных медицинских услуг некоторым категориям граждан».

За первое полугодие 2026 года медицинские учреждения предоставили:

  • 18 711 услуг по зубопротезированию по пакету №66;
  • 81 939 услуг по плановой стоматологической помощи по пакету №67.

В Минздраве уточнили, что один пациент может получить несколько услуг, поэтому их общее количество превышает число людей, обратившихся за помощью.

Для сравнения

В течение всего 2025 года услугами в рамках программы воспользовались 108 765 пациентов, тогда как только за первые шесть месяцев 2026 года помощь уже получили почти 88 тысяч человек.

Кто может получить бесплатные стоматологические услуги

Программа бесплатного зубопротезирования и стоматологической помощи начала действовать в Украине в 2024 году. Изначально она была доступна для участников боевых действий во время российско-украинской войны.

В 2025 году перечень получателей расширили. Право на услуги получили:

  • военнослужащие-иностранцы и лица без гражданства, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, разведывательном органе Минобороны, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины;
  • люди, находившиеся в плену.

В 2026 году программу также распространили на отдельные категории граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

В частности, бесплатные услуги могут получить:

  • люди с инвалидностью, если она связана с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС;
  • люди, отнесенные к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в частности те, кто перенес лучевую болезнь.

На реализацию программы в 2026 году предусмотрено более 1,1 млрд грн.

Какие услуги можно получить

В рамках программы пациенты могут бесплатно пройти осмотр и необходимые обследования, в частности рентгенологические, подготовить полость рта к протезированию, а также установить съемные или несъемные зубные протезы.

Плановая стоматологическая помощь предусматривает, в частности:

  • лечение кариеса и его осложнений;
  • удаление зубов;
  • проведение профессиональной гигиены полости рта;
  • восстановление анатомической формы зубов;
  • услуги, необходимые для подготовки к зубопротезированию;
  • зубопротезирование.

Обезболивание обеспечивается на всех этапах оказания помощи. При необходимости пациенты также могут получить неотложную стоматологическую помощь.

Как воспользоваться программой

Чтобы получить услуги бесплатно, необходимо:

  1. Обратиться в медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ по соответствующему пакету.
  2. Получить направление от врача-стоматолога.
  3. Подать копии и предъявить оригиналы паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и документа, подтверждающего право на получение услуг. Это может быть удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, военный билет или удостоверение человека, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.
  4. Написать заявление на получение услуг.

В настоящее время получить услуги по зубопротезированию (пакет №66) можно в 219 местах предоставления медицинских услуг по всей стране. Плановая стоматологическая помощь (пакет №67) доступна в 544 учреждениях.

Выбрать медицинское учреждение можно через электронную карту НСЗУ или обратившись в контакт-центр по номеру 16-77.

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