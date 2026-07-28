По 1 млн грн за автомобиль: на границе раскрыли схему незаконного ввоза китайских электрокаров

Таможенники разоблачили попытку «серого» импорта электромобилей.

Фото: Государственная таможенная служба

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Сотрудники Черновицкой таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Украину китайских электрокаров с использованием документов, содержащих недостоверные сведения для занижения таможенной стоимости. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Автовоз под управлением гражданина Грузии перевозил четыре автомобиля BYD Leopard 3 из Грузии в Украину. В пункте пропуска «Порубное – Сирет» для таможенного оформления он подал документы, содержащие недостоверные сведения о получателе товаров, их стоимости, маркировке и условиях поставки, необходимых для определения таможенной стоимости.

«Однако во время осмотра кабины водителя таможенники обнаружили спрятанные оригиналы документов, где была указана реальная рыночная стоимость автомобилей — около 1 млн грн за каждый», — заявили в таможне.

По выявленному факту Черновицкая таможня составила протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 201-4 УК Украины, направлено в ТУ БЭБ в Черновицкой области.

В настоящее время детективы Бюро завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении представителя иностранной компании, организовавшего схему незаконного ввоза электромобилей в Украину.

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