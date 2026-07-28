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Свидетельство о рождении со времен СССР: имеет ли оно юридическую силу в Украине

21:38, 28 июля 2026 175
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Для получения повторного свидетельства о рождении можно обратиться в отдел ДРАЦС или воспользоваться соответствующей услугой онлайн.
Свидетельство о рождении со времен СССР: имеет ли оно юридическую силу в Украине
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Свидетельство о рождении, которое было выдано органами регистрации актов гражданского состояния еще во времена СССР, остается действующим и имеет такую же юридическую силу, как и современный украинский документ.

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Как объяснили в Министерстве юстиции Украины, менять такое свидетельство не нужно, если оно сохранилось, не имеет повреждений и содержит все необходимые сведения.

Новое свидетельство о рождении можно получить в случаях, если предыдущий документ:

  • утерян;
  • поврежден, а информация в нем стала нечитаемой;
  • необходимо получить повторное свидетельство;
  • имеются другие законные основания для замены документа.

Чтобы получить повторное свидетельство о рождении, необходимо обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния или воспользоваться доступной онлайн-услугой.

Для оформления документа обычно необходимо:

  • предъявить документ, удостоверяющий личность;
  • предоставить старое свидетельство, если оно есть, но повреждено;
  • подать дополнительные документы при необходимости;
  • заполнить соответствующее заявление;
  • оплатить установленный государственный сбор.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», потеря свидетельства о рождении не означает потерю права на документ. Если свидетельство было утеряно, украдено, повреждено или уничтожено, его можно получить повторно. Также новый документ выдают в случае внесения изменений в актовую запись или ее восстановления.

Во время военного положения процедура стала более гибкой: украинцы могут обратиться в любой отдел ДРАЦС на подконтрольной территории, подать документы через ЦНАП или воспользоваться онлайн-сервисами.

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