Свидетельство о рождении со времен СССР: имеет ли оно юридическую силу в Украине

Для получения повторного свидетельства о рождении можно обратиться в отдел ДРАЦС или воспользоваться соответствующей услугой онлайн.

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Свидетельство о рождении, которое было выдано органами регистрации актов гражданского состояния еще во времена СССР, остается действующим и имеет такую же юридическую силу, как и современный украинский документ.

Как объяснили в Министерстве юстиции Украины, менять такое свидетельство не нужно, если оно сохранилось, не имеет повреждений и содержит все необходимые сведения.

Новое свидетельство о рождении можно получить в случаях, если предыдущий документ:

утерян;

поврежден, а информация в нем стала нечитаемой;

необходимо получить повторное свидетельство;

имеются другие законные основания для замены документа.

Чтобы получить повторное свидетельство о рождении, необходимо обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния или воспользоваться доступной онлайн-услугой.

Для оформления документа обычно необходимо:

предъявить документ, удостоверяющий личность;

предоставить старое свидетельство, если оно есть, но повреждено;

подать дополнительные документы при необходимости;

заполнить соответствующее заявление;

оплатить установленный государственный сбор.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», потеря свидетельства о рождении не означает потерю права на документ. Если свидетельство было утеряно, украдено, повреждено или уничтожено, его можно получить повторно. Также новый документ выдают в случае внесения изменений в актовую запись или ее восстановления.

Во время военного положения процедура стала более гибкой: украинцы могут обратиться в любой отдел ДРАЦС на подконтрольной территории, подать документы через ЦНАП или воспользоваться онлайн-сервисами.