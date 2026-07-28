Свидетельство о рождении со времен СССР: имеет ли оно юридическую силу в Украине
Свидетельство о рождении, которое было выдано органами регистрации актов гражданского состояния еще во времена СССР, остается действующим и имеет такую же юридическую силу, как и современный украинский документ.
Как объяснили в Министерстве юстиции Украины, менять такое свидетельство не нужно, если оно сохранилось, не имеет повреждений и содержит все необходимые сведения.
Новое свидетельство о рождении можно получить в случаях, если предыдущий документ:
- утерян;
- поврежден, а информация в нем стала нечитаемой;
- необходимо получить повторное свидетельство;
- имеются другие законные основания для замены документа.
Чтобы получить повторное свидетельство о рождении, необходимо обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния или воспользоваться доступной онлайн-услугой.
Для оформления документа обычно необходимо:
- предъявить документ, удостоверяющий личность;
- предоставить старое свидетельство, если оно есть, но повреждено;
- подать дополнительные документы при необходимости;
- заполнить соответствующее заявление;
- оплатить установленный государственный сбор.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», потеря свидетельства о рождении не означает потерю права на документ. Если свидетельство было утеряно, украдено, повреждено или уничтожено, его можно получить повторно. Также новый документ выдают в случае внесения изменений в актовую запись или ее восстановления.
Во время военного положения процедура стала более гибкой: украинцы могут обратиться в любой отдел ДРАЦС на подконтрольной территории, подать документы через ЦНАП или воспользоваться онлайн-сервисами.
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