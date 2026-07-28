НБУ вводит в обращение памятную монету номиналом 10 гривен «Памяти казненных, замученных или погибших в плену»

Андрей Пышный подчеркнул, что эта монета — о памяти, которая не стирается со временем.

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Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил о введении в обращение новой оборотной памятной монеты номиналом 10 гривен «Памяти казненных, замученных или погибших в плену».

Он подчеркнул, что эта монета — о памяти, которая не стирается со временем.

«Она чтит память военных и гражданских, чьи жизни оборвал российский плен, и напоминает о преступлениях против украинского народа, которые не имеют срока давности, о системной политике террора, которую Россия ведет против Украины. Мы запечатлеваем эту память в металле, чтобы она жила не только в мемориалах или книгах, но и напоминала каждому о цене человеческого достоинства, свободы и жизни.

Мы не можем вернуть погибших, но можем и должны сделать все, чтобы правда и память о них навсегда оставались с нами», — заявил он.

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