От 86 до 259 тысяч гривен: сколько придется заплатить работодателю за неоформленного работника в 2026 году

В 2026 году значительно выросли штрафы за неоформленных работников, зарплаты «в конвертах» и скрытую занятость.

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Использование труда неоформленных работников может обойтись работодателям в десятки или даже сотни тысяч гривен. В 2026 году в связи с ростом минимальной заработной платы увеличились и финансовые санкции за нарушение трудового законодательства.

Работодатели, допускающие работников к работе без заключения трудового договора, рискуют получить значительные штрафы. Размер финансовых санкций определен статьей 265 КЗоТ и зависит от минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

Какие штрафы действуют в 2026 году

За фактический допуск работника к работе без заключения трудового договора, оформление работника на неполный рабочий день при фактической работе полный день или выплату заработной платы «в конверте» предусмотрен штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждого работника. В 2026 году это составляет 86 470 гривен.

Если же работодатель повторно в течение двух лет совершит такое же нарушение, штраф увеличивается до 30 минимальных заработных плат за каждого неоформленного работника. В 2026 году его размер составляет 259 410 гривен.

Для кого предусмотрено исключение

В отношении физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога I–III групп, за первое нарушение применяется предупреждение. При этом в случае повторного нарушения в течение двух лет они также уплачивают штраф в размере 259 410 гривен за каждого неоформленного работника.

Что считается неофициальным трудоустройством

Нарушением трудового законодательства считается:

фактический допуск работника к работе без заключения трудового договора;

оформление работника на неполный рабочий день, если он фактически работает полный рабочий день;

выплата заработной платы без начисления и уплаты налогов и единого социального взноса («зарплата в конверте»).

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