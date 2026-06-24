Как получить дубликат свидетельства о рождении: пошаговая инструкция

От онлайн-заявления до получения документа по почте: полный алгоритм восстановления свидетельства о рождении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Потеря свидетельства о рождении не означает потерю права на документ. Если свидетельство было утеряно, похищено, повреждено или уничтожено, его можно получить повторно. Также новый документ выдают в случае внесения изменений в актовую запись или ее восстановления. Во время военного положения процедура стала более гибкой: украинцы могут обратиться в любой отдел ГРАГС на подконтрольной территории, подать документы через ЦПАУ или воспользоваться онлайн-сервисами.

В Министерстве юстиции объяснили, кто имеет право получить повторное свидетельство о рождении, какие документы для этого необходимы и как действовать гражданам, которые находятся за границей.

Повторная выдача свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, в частности свидетельства о рождении, осуществляется отделами государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС), дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины за границей.

Основанием для повторной выдачи является имеющаяся актовая запись гражданского состояния. Новый документ можно получить в случае утраты, похищения, повреждения или уничтожения оригинала, а также после внесения изменений в актовую запись или ее восстановления.

Документ, который в быту часто называют «дубликатом», имеет такую же юридическую силу, как и свидетельство, выданное при первичной государственной регистрации.

Повторная выдача свидетельств регулируется статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденными приказом Минюста от 18 октября 2000 года №52/5.

Кто может получить повторное свидетельство о рождении

В соответствии с Правилами, с заявлением о повторной выдаче свидетельства могут обратиться:

лицо, в отношении которого составлена актовая запись;

родители, усыновители, опекуны или попечители;

представитель учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок;

представитель органа опеки и попечительства.

Кроме того, документ может получить представитель лица, имеющего право на повторное получение свидетельства. Для этого необходимо предоставить доверенность, удостоверенную в соответствии с Законом Украины «О нотариате», либо документ, подтверждающий полномочия представителя согласно Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Если интересы заявителя представляет адвокат, вместе с ордером необходимо подать заверенную копию договора о предоставлении правовой помощи.

Где получить повторное свидетельство во время военного положения

Во время действия военного положения повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния можно получить в любом отделе ГРАГС, который работает на подконтрольной Украине территории.

Также заявление можно подать через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

После обращения администратор ЦПАУ формирует и регистрирует заявление в Реестре. Если заявитель не имеет замечаний к внесенным данным, он подтверждает их собственной подписью.

В дальнейшем заявление и необходимые документы передаются в соответствующий отдел ГРАГС для рассмотрения. После оформления свидетельства документ поступает в ЦПАУ, где его выдают заявителю.

Как заказать повторное свидетельство о рождении онлайн

Подать заявление на повторную выдачу свидетельства можно дистанционно через портал «Дія».

После рассмотрения заявления документ можно получить через «Укрпочту» в пределах области, где расположен соответствующий отдел ГРАГС.

Для подачи электронного заявления необходимо использовать квалифицированную электронную подпись и добавить:

отсканированные копии документов, подтверждающих право на получение свидетельства;

при необходимости — документы, подтверждающие родственные связи с лицом, в отношении которого составлена актовая запись;

квитанцию об уплате государственной пошлины, платы за выдачу выписки из Реестра и других предусмотренных платежей.

Как получить повторное свидетельство о рождении за границей

Для граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих за пределами Украины, документы о государственной регистрации актов гражданского состояния могут быть истребованы через дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за границей либо через Министерство иностранных дел Украины.

Для этого подается заявление или анкета установленного образца, подписанная лицом, которое обращается за документом.

Перед подачей документов в иностранные учреждения в Минюсте советуют заранее уточнить, необходимо ли дополнительно проставлять апостиль или осуществлять официальный перевод документа.

Граждане Украины, которые постоянно проживают за границей и обращаются за повторной выдачей свидетельства, должны предъявить паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Можно ли получить свидетельство через представителя

Законодательство не запрещает получать повторное свидетельство о рождении через представителя.

Для этого необходимо оформить доверенность в соответствии с требованиями Закона Украины «О нотариате». При наличии надлежащим образом удостоверенной доверенности представитель может подать документы и получить свидетельство от имени заявителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.