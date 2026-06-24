Если наследников нет: что будет с квартирой, домом или земельным участком умершего

Квартира, дом или земельный участок могут перейти общине, если никто не заявит права на наследство.

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После смерти человека его имущество обычно переходит наследникам по завещанию или по закону. Однако бывают ситуации, когда никто не заявляет о своих правах на наследство либо законных наследников нет вообще. В таком случае имущество не остается «бесхозным» — закон предусматривает специальную процедуру признания наследства выморочным. После решения суда такое наследство может перейти в собственность территориальной общины.

В то же время процедура имеет ряд особенностей, предусматривает соблюдение установленных сроков и участие суда, органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц.

Что такое выморочное наследство

Выморочным считается наследство, которое не было принято наследниками по завещанию или по закону. Такой статус также может быть установлен в случае отсутствия наследников, отстранения их от права на наследование, непринятия наследства либо отказа от его принятия.

Гражданский кодекс Украины определяет выморочность наследства как случай, когда имущество, оставшееся после смерти собственника, не переходит ни к одному наследнику.

На практике наследственные споры остаются распространенными даже в условиях военного положения, поскольку на недвижимость или иное имущество часто претендуют один или несколько наследников. Однако существуют случаи, когда наследственное имущество фактически остается без правопреемников.

Когда наследство может перейти в собственность территориальной общины

Если отсутствуют наследники по завещанию и по закону, они отстранены от права на наследование, не приняли наследство либо отказались от него, имущество может быть передано территориальной общине.

В таком случае орган местного самоуправления по месту открытия наследства, а если в состав наследства входит недвижимость — по местонахождению такого имущества, обязан обратиться в суд с заявлением о признании наследства выморочным.

Если на момент открытия наследства в объекте недвижимого имущества находится движимое имущество, которое также входит в состав наследства, оно переходит в собственность той же территориальной общины, которой передается недвижимость.

Кто может подать заявление в суд

Подать заявление о признании наследства выморочным могут:

органы местного самоуправления по месту расположения имущества;

кредиторы наследодателя;

собственники или пользователи смежных земельных участков, если в состав наследства входят земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Лица, имеющие право на подачу такого заявления, могут получать информацию из Наследственного реестра относительно заведенного наследственного дела и выданного свидетельства о праве на наследство.

Как происходит процедура признания наследства выморочным

Заявление подается в суд по месту открытия наследства либо по местонахождению недвижимого имущества, входящего в его состав.

В заявлении необходимо указать:

дату и место открытия наследства;

перечень наследственного имущества;

доказательства принадлежности имущества наследодателю;

сведения об отсутствии наследников по завещанию или по закону, их отстранении от права на наследование, непринятии наследства либо отказе от него.

Суд рассматривает дело с участием заявителя, уведомляет всех заинтересованных лиц и привлекает органы местного самоуправления.

Если будет установлено отсутствие лиц, которые могут унаследовать имущество, суд принимает решение о признании наследства выморочным и его передаче в собственность территориальной общины.

Какие сроки установлены для наследования

Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев с момента его открытия.

В то же время законодательством предусматривались особенности исчисления сроков в период действия военного положения. Для признания наследства выморочным обратиться в суд можно только после истечения одного года со времени открытия наследства.

Именно после окончания этого срока и при отсутствии наследников может быть начата процедура передачи имущества территориальной общине.

Что происходит с наследственным имуществом до решения суда

До момента принятия наследства наследниками либо вступления в законную силу решения суда о признании наследства выморочным имущество находится под охраной.

Охрана наследственного имущества осуществляется в интересах потенциальных наследников, отказополучателей и кредиторов наследодателя с целью сохранения имущества.

Такая защита продолжается до момента принятия наследства наследниками либо до вступления в законную силу судебного решения о признании наследства выморочным.

Когда суд признает наследство выморочным

Окончательное решение относительно статуса выморочного наследства принимает исключительно суд. Если в ходе рассмотрения дела будет подтверждено отсутствие наследников либо их законных прав на наследственное имущество, наследство признается выморочным.

После этого имущество переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства, а если речь идет о недвижимости — по месту ее расположения. Таким образом закон обеспечивает дальнейшее использование имущества, которое осталось без наследников, и предотвращает возникновение бесхозных объектов.

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