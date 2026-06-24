Якщо спадкоємців немає: що буде з квартирою, будинком чи землею померлого

Квартира, будинок чи земельна ділянка можуть перейти громаді, якщо ніхто не заявить права на спадщину.

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Після смерті людини її майно зазвичай переходить спадкоємцям за заповітом або за законом. Однак трапляються ситуації, коли ніхто не заявляє про свої права на спадщину або ж законних спадкоємців немає взагалі. У такому випадку майно не залишається «безхазяйним» — закон передбачає спеціальну процедуру визнання спадщини відумерлою. Після рішення суду така спадщина може перейти у власність територіальної громади.

Водночас процедура має низку особливостей, передбачає дотримання встановлених строків та участь суду, органів місцевого самоврядування й інших заінтересованих осіб.

Що таке відумерла спадщина

Відумерлою вважається спадщина, яка не була прийнята спадкоємцями за заповітом або за законом. Такий статус також може бути встановлений у разі відсутності спадкоємців, усунення їх від права на спадкування, неприйняття спадщини чи відмови від її прийняття.

Цивільний кодекс України визначає відумерлість спадщини як випадок, коли майно, що залишилося після смерті власника, не переходить до жодного спадкоємця.

На практиці спадкові спори залишаються поширеними навіть в умовах воєнного стану, оскільки на нерухомість або інше майно часто претендують один чи кілька спадкоємців. Проте існують випадки, коли спадкове майно фактично залишається без правонаступників.

Коли спадщина може перейти у власність територіальної громади

Якщо відсутні спадкоємці за заповітом і за законом, вони усунуті від права на спадкування, не прийняли спадщину або відмовилися від неї, майно може бути передане територіальній громаді.

У такому випадку орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухомість — за місцезнаходженням такого майна, зобов’язаний звернутися до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою.

Якщо на момент відкриття спадщини в об’єкті нерухомого майна перебуває рухоме майно, яке також входить до складу спадщини, воно переходить у власність тієї ж територіальної громади, якій передається нерухомість.

Хто може подати заяву до суду

Подати заяву про визнання спадщини відумерлою можуть:

органи місцевого самоврядування за місцем розташування майна;

кредитори спадкодавця;

власники або користувачі суміжних земельних ділянок, якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Особи, які мають право на подання такої заяви, можуть отримувати інформацію зі Спадкового реєстру щодо заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину.

Як відбувається процедура визнання спадщини відумерлою

Заява подається до суду за місцем відкриття спадщини або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до її складу.

У заяві необхідно зазначити:

дату і місце відкриття спадщини;

перелік спадкового майна;

докази належності майна спадкодавцю;

відомості про відсутність спадкоємців за заповітом чи за законом, їх усунення від права на спадкування, неприйняття спадщини або відмову від неї.

Суд розглядає справу за участю заявника, повідомляє всіх заінтересованих осіб та залучає органи місцевого самоврядування.

Якщо буде встановлено відсутність осіб, які можуть успадкувати майно, суд ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою та її передачу у власність територіальної громади.

Які строки встановлені для спадкування

Загальний строк для прийняття спадщини становить шість місяців з моменту її відкриття.

Водночас законодавством передбачалися особливості обчислення строків під час дії воєнного стану. Для визнання спадщини відумерлою звернутися до суду можна лише після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Саме після закінчення цього строку та за відсутності спадкоємців може бути розпочата процедура передачі майна територіальній громаді.

Що відбувається зі спадковим майном до рішення суду

До моменту прийняття спадщини спадкоємцями або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою майно перебуває під охороною.

Охорона спадкового майна здійснюється в інтересах потенційних спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця з метою збереження майна.

Такий захист триває до моменту прийняття спадщини спадкоємцями або до набрання законної сили судовим рішенням про визнання спадщини відумерлою.

Коли суд визнає спадщину відумерлою

Підсумкове рішення щодо статусу відумерлої спадщини ухвалює виключно суд. Якщо під час розгляду справи буде підтверджено відсутність спадкоємців або їхніх законних прав на спадкове майно, спадщина визнається відумерлою.

Після цього майно переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а якщо йдеться про нерухомість — за місцем її розташування. Таким чином закон забезпечує подальше використання майна, яке залишилося без спадкоємців, та запобігає виникненню безхазяйних об’єктів.

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