Колишньому судді Шевченківського райсуду повідомили про підозру через стрілянину після зауваження щодо російської музики

Інцидент стався на початку травня 2026 року, коли чоловік ще обіймав посаду судді Шевченківського районного суду Києва.

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури судді Шевченківського районного суду Києва у відставці повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що інцидент стався на початку травня 2026 року, коли чоловік ще обіймав посаду судді Шевченківського районного суду Києва.

Як встановили правоохоронці, мешканці будинку зробили йому зауваження через гучне прослуховування російської музики у автомобілі, припаркованому неподалік дитячого майданчика у вечірній час.

У відповідь, за версією слідства, суддя почав нецензурно висловлюватися, вийшов із автомобіля та вступив у конфлікт із людьми. Під час сварки він дістав вогнепальну зброю, демонстративно привів її у бойову готовність та направив у бік опонентів. При цьому на прохання людей заспокоїтись він не реагував.

Один із учасників події повалив його на землю, щоб забрати зброю. Однак, як зазначають у прокуратурі, до цього суддя встиг здійснити три неприцільні постріли.

Дії чоловіка кваліфіковано як хуліганство із застосуванням зброї.

В Офісі Генерального прокурора не повідомили ім’я судді, якому оголосили про підозру. Водночас відомо, що у цей період Вища рада правосуддя, а саме 7 травня, ухвалила рішення про звільнення з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва Кирила Кормушина.

Підставою для звільнення стало подання суддею заяви про відставку.

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