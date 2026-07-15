  1. В Україні

Колишньому судді Шевченківського райсуду повідомили про підозру через стрілянину після зауваження щодо російської музики

13:10, 15 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Інцидент стався на початку травня 2026 року, коли чоловік ще обіймав посаду судді Шевченківського районного суду Києва.
Колишньому судді Шевченківського райсуду повідомили про підозру через стрілянину після зауваження щодо російської музики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури судді Шевченківського районного суду Києва у відставці повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В Офісі Генпрокурора повідомили, що інцидент стався на початку травня 2026 року, коли чоловік ще обіймав посаду судді Шевченківського районного суду Києва.

Як встановили правоохоронці, мешканці будинку зробили йому зауваження через гучне прослуховування російської музики у автомобілі, припаркованому неподалік дитячого майданчика у вечірній час.

У відповідь, за версією слідства, суддя почав нецензурно висловлюватися, вийшов із автомобіля та вступив у конфлікт із людьми. Під час сварки він дістав вогнепальну зброю, демонстративно привів її у бойову готовність та направив у бік опонентів. При цьому на прохання людей заспокоїтись він не реагував.

Один із учасників події повалив його на землю, щоб забрати зброю. Однак, як зазначають у прокуратурі, до цього суддя встиг здійснити три неприцільні постріли.

Дії чоловіка кваліфіковано як хуліганство із застосуванням зброї.

В Офісі Генерального прокурора не повідомили ім’я судді, якому оголосили про підозру. Водночас відомо, що у цей період Вища рада правосуддя, а саме 7 травня, ухвалила рішення про звільнення з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва Кирила Кормушина.

Підставою для звільнення стало подання суддею заяви про відставку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура Київ Шевченківський райсуд

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП продовжить розгляд справи суддів з Вінниці, які стягнули судовий збір з 77-річного чоловіка з інвалідністю

Третя Дисциплінарна палата ВРП не погодилась із відмовою у притягненні суддів Вінницького апеляційного суду Олександра Панасюка, Олександра Берегового, Тараса Сала до дисциплінарної відповідальності.

Воєнний стан змінив правила скорочення: Верховний Суд підтвердив право роботодавця змінювати вимоги до посад

ВС підтвердив, що новостворена посада не підлягає пропонуванню працівнику під час скорочення, якщо він не відповідає встановленим роботодавцем кваліфікаційним вимогам.

Пояснення за межами декларацій: що показали співбесіди кандидатів до ВРП в Етичній раді

Під час конкурсу до Вищої ради правосуддя вирішальне значення дедалі частіше мають не лише декларації, а й послідовність та переконливість пояснень кандидатів щодо майнового стану, професійної діяльності та інших обставин, які перевіряються в межах процедури оцінювання.

Роботодавець оплатив працівнику річне страхування життя: коли потрібно сплачувати ПДФО і військовий збір

Податкова служба роз’яснила, як оподатковуються страхові внески за річним договором добровільного страхування життя працівників та яку ознаку доходу необхідно зазначати у додатку 4ДФ.

Використання свідком нотаток під час допиту: де межа між власними спогадами і чужим сценарієм

Під час допиту свідка суд повинен встановити, чи допомагають записи лише відновити пам'ять, чи фактично підміняють його особисті спогади.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]