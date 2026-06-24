Суд пояснив межі форс-мажору: просте запізнення з сертифікатом ТПП не позбавляє права на захист

Відсутність прямих санкцій у договорі не дозволяє автоматично ігнорувати форс-мажорні обставини.

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Сам факт несвоєчасного надання сертифіката ТПП України за відсутності прямо передбачених договором правових наслідків такого порушення не може розцінюватися як безумовна підстава для позбавлення сторони права посилатися на форс-мажорні обставини. Такого висновку дійшов Східний апеляційний господарський суд.

Постановою від 30.07.2025 Східний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Донецької області від 11.03.2025 у справі № 905/541/16, яким частково задоволено позовні вимоги про стягнення заборгованості, 3% річних та інфляційних втрат за типовим договором на купівлю-продаж природного газу.

Суд апеляційної інстанції, погоджуючись з висновками місцевого господарського суду, виходив з того, що форс-мажорними обставинами покупець (відповідач) визначив проведення бойових дій та акти тероризму на території м. Новоазовськ та Новоазовського району Донецької області (в зоні проведення АТО), які унеможливили своєчасне виконання зобов’язань за договором, що в установленому законом порядку засвідчує сертифікат ТПП України. Відповідач мав правомірні очікування того, що проблеми з неможливістю надходження грошових коштів з державного бюджету для здійснення оплати за використаний бюджетними установами природний газ не триватимуть такий значний час та будуть усунуті, що надасть йому змоги виконати своєчасно взяті на себе зобов'язання перед позивачем. Лише після того, як покупець (відповідач) абсолютно та беззаперечно пересвідчився і впевнився у тривалості таких проблем та що ці проблеми не дадуть йому змогу виконати зобов’язання у визначений договором строк, він повідомив про це постачальника та направив йому сертифікат ТПП України. Отже, не лише сам факт проведення АТО на території у м. Новоазовську і Новоазовському районі Донецької області є форс-мажорною обставиною, а саме те що такі обставини набули триваючого характеру. Тому апеляційний господарський суд вважав, що дії відповідача щодо повідомлення позивача про наявність форс мажорних обставин відбулися після усвідомлення відповідачем тривалості проведення АТО та пов’язаних з цим негативних обставин і наслідків в Україні, що унеможливлювало виконання зобов'язань у строк, визначений договором. Доводи апеляційної скарги про те, що предметом спору у цій справі є стягнення заборгованості за поставлений природний газ за періоди, коли у відповідача існували форс-мажорні обставини, є безпідставними, оскільки, як встановив суд в ході розгляду справи, позивач безпідставно не враховував умов договору щодо зарахування грошових коштів та дати виникнення заборгованості згідно з додатками коригування до актів приймання-передачі, а також позивач не визнавав обставин форс-мажору у жовтні – листопаді 2014 року, про що також зазначено у висновку експерта.

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного господарського суду постановою від 01.05.2026 підтримав позицію судів першої та апеляційної інстанції, зазначивши, що повідомлення про форс-мажорні обставини має бути здійснене у встановлений договором строк, а якщо він (строк) сторонами не визначений (не визначений нормами законодавства), то невідкладно — з моменту, коли стороні стало відомо про їх настання чи можливість впливу на виконання зобов’язання. Натомість отримання сертифіката ТПП України як доказу таких обставин об’єктивно пов’язане з відповідною процедурою звернення до уповноваженого органу та може відбуватися пізніше, у тому числі після настання порушення виконання зобов’язання. З огляду на це власне сам факт несвоєчасного надання сертифіката ТПП України за відсутності прямо передбачених договором правових наслідків такого порушення не може розцінюватися як безумовна підстава для позбавлення сторони права посилатися на форс-мажорні обставини. Водночас інше можливе лише у разі, якщо відповідна заборона або негативні наслідки прямо встановлені умовами договору. Отже, при вирішенні спору суди мають встановити, чи дотрималася сторона обов’язку щодо своєчасного повідомлення про форс-мажорні обставини, а вже після цього оцінювати належність та своєчасність подання сертифіката ТПП України як доказу.

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