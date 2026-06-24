Військовий намагався через суд визнати свої хвороби пов'язаними із захистом Батьківщини — чим завершився спір

Позивач вимагав змінити висновки щодо своїх захворювань і переглянути їх причинний зв’язок, однак апеляція підтримала позицію ЦВЛК.

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Другий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Полтавського окружного адміністративного суду, який відмовив військовослужбовцю у позові до Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ. Позивач вимагав переглянути висновки ВЛК щодо низки діагнозів, внести зміни до свідоцтва про хворобу та змінити формулювання причинного зв’язку окремих захворювань із «пов’язаних із проходженням військової служби» на «пов’язані із захистом Батьківщини».

Суд дійшов висновку, що ЦВЛК діяла в межах своїх повноважень, дослідила подані медичні документи та не порушила процедуру розгляду звернення. Водночас колегія суддів наголосила: адміністративні суди не можуть підміняти собою військово-лікарські комісії, самостійно визначати діагнози, стадії захворювань чи встановлювати причинний зв’язок між захворюванням та проходженням військової служби.

Обставини справи

Військовослужбовець, який брав участь у бойових діях та під час служби отримав низку травм і суттєве погіршення стану здоров’я, у 2025 році пройшов військово-лікарську експертизу. За результатами огляду госпітальна ВЛК визнала його непридатним до військової служби та оформила відповідне свідоцтво про хворобу.

Не погодившись із частиною висновків комісії, військовий звернувся до Центральної ВЛК. Він вважав, що окремі діагнози були відображені у свідоцтві про хворобу неповно або не були внесені до нього, а також наполягав на зміні причинного зв’язку деяких захворювань. Зокрема, позивач стверджував, що ішемічна хвороба серця та стенокардія були виявлені під час безпосередньої участі у заходах із захисту держави, тому повинні мати формулювання «захворювання, так, пов’язане із захистом Батьківщини».

Крім того, він просив переглянути зазначену у свідоцтві стадію артрозу колінних суглобів, доповнити перелік діагнозів окремими проктологічними захворюваннями та змінити окремі медичні формулювання. Після того як ЦВЛК залишила постанову без змін, військовослужбовець звернувся до суду.

Позиція ЦВЛК

Під час перегляду матеріалів Центральна ВЛК проаналізувала надану медичну документацію та дійшла висновку, що частина захворювань позивача була діагностована ще до призову на військову службу або мала підтверджені медичні прояви до початку участі у бойових діях.

Зокрема, комісія встановила, що окремі серцево-судинні та неврологічні захворювання фіксувалися ще до мобілізації. Водночас низку інших хвороб було діагностовано вже після завершення періодів безпосередньої участі у бойових діях. За результатами перевірки ЦВЛК не встановила підстав для зміни причинного зв’язку відповідних захворювань на формулювання «захворювання, так, пов’язане із захистом Батьківщини» та залишила постанову госпітальної ВЛК без змін.

Що зазначив суд

Апеляційний суд детально проаналізував положення законодавства про військово-лікарську експертизу та звернув увагу на межі судового контролю за рішеннями ВЛК.

Колегія суддів наголосила, що під час розгляду таких спорів суди перевіряють насамперед законність процедури ухвалення рішень комісіями, дотримання ними встановленого порядку та повноважень. Водночас питання встановлення діагнозів, визначення стадії захворювання, оцінки медичних документів і встановлення причинного зв’язку між захворюванням та військовою службою належать до компетенції ВЛК як спеціалізованого медичного органу.

Суд послався на усталену практику Верховного Суду, відповідно до якої суди не вправі здійснювати власну медичну оцінку стану здоров’я особи або підміняти висновки військово-лікарських комісій власними висновками.

Суд звернув увагу на технічні помилки

Окремо колегія суддів зазначила, що законодавство дозволяє ВЛК виправляти технічні помилки у документах, якими оформлено постанову комісії.

Йдеться про помилки у написанні прізвищ, імен, по батькові, дат народження, реквізитів документів та інших аналогічних відомостей. Натомість зміна діагнозу, стадії захворювання або причинного зв’язку не є виправленням технічної помилки та фактично означає перегляд медичного висновку, що належить до компетенції ВЛК.

Чому апеляцію відхилили

Колегія суддів встановила, що ЦВЛК розглянула звернення військовослужбовця по суті, дослідила подані ним медичні документи та надала мотивовану відповідь щодо причин відмови у зміні причинного зв’язку захворювань.

Суд також не встановив доказів того, що комісія проігнорувала будь-які надані медичні документи або порушила порядок ухвалення рішення. Відтак позивач не довів наявності процедурних порушень, які могли б бути підставою для скасування спірного протоколу ЦВЛК.

Апеляційний суд додатково звернув увагу, що у разі зміни або погіршення стану здоров’я особа має право ініціювати повторний медичний огляд та подати нові медичні документи. Однак це питання не впливало на оцінку законності оскаржуваного рішення ЦВЛК у цій справі.

Висновок суду

Другий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Полтавського окружного адміністративного суду в справі 440/126/26 — без змін.

Суд підтвердив, що сама по собі незгода особи з медичними висновками ВЛК не є підставою для їх скасування. Для задоволення таких вимог необхідно довести порушення процедури ухвалення рішення, перевищення комісією своїх повноважень або інші порушення законодавства. Натомість питання визначення діагнозів, стадії захворювань та їх причинного зв’язку з військовою службою належать до виключної компетенції військово-лікарських комісій.

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