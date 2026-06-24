Експосадовиця Мін'юсту з Хмельницька та родичка Тетяни Крупи не задекларувала понад 19,5 млн грн – ДБР

За даними ДБР, колишня посадовиця не внесла до декларації інформацію про рахунок в австрійському банку та кошти на ньому на суму понад 19,5 млн гривень, а походження активів наразі перевіряється.

Фото: radiosvoboda.org

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Працівники ДБР повідомили про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Хмельницький), яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації.

За даними ДБР, у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тис. доларів США двома платежами.

Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не зазначила ані наявності рахунку в іноземному банку, ані коштів, які на ньому зберігалися.

У ДБР повідомляють, що загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 млн гривень.

Наразі слідчі перевіряють походження цих коштів, а також можливу причетність фігурантки до інших правопорушень.

Станом на зараз – жінка вже не обіймає посаду в системі Міністерства юстиції України.

Колишній посадовиці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо такі дані відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні 2024 року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

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