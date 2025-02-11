Практика судів
  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Екскерівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу залишили під вартою

17:50, 11 лютого 2025
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК.
Екскерівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу залишили під вартою
Джерело фото: РБК-Україна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата 11 лютого залишала в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 23 січня 2025 року про продовження строку дії запобіжного заходу колишній керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 260 млн грн застави. Мова йде про екскерівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу.

Як повідомили у суді, за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Справа №991/434/25.

Нагадаємо, що у її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн. Згодом ВАКС зменшив розмір застави для Тетяни Крупи до 300 млн грн, залишивши її під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ДБР МСЕК Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде скаржитися через заморозку деяких програм USAID

Президент Володимир Зеленський не вважає за доцільне скаржитися на призупинення дії програм USAID.

В Україні створять новий Спеціалізований адміністративний суд — Комітет рекомендував прийняти закон в цілому

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому закон про Спеціалізований адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Конкурс в апеляційні суди – у ВККС вважають, що конкурс буде тривати ще дуже довго

За розрахунками ВККС, у 2025 році апеляційні суди, ймовірно, ще не отримають нових суддів.

IQ-тестування по-новому — тестування суддів на рівень когнітивних здібностей для ВККС буде проводити нова компанія

Нова компанія раніше працювала для НАЗК, а флешка з тестовими запитаннями та правильними відповідями на них буде зберігатися в кабінеті голови ВККС.

Верховна Рада провалила законопроект про передачу даних про кредити громадян за кордон – його направили на всенародне обговорення

Оскільки пропозиції прийняти чи повернути назад суб’єкту законодавчої ініціативи не набрали голосів, депутати вирішили направити цей законопроект на всенародне обговорення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео