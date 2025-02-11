Екскерівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу залишили під вартою

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК.

Джерело фото: РБК-Україна

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Апеляційна палата 11 лютого залишала в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 23 січня 2025 року про продовження строку дії запобіжного заходу колишній керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 260 млн грн застави. Мова йде про екскерівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу.

Як повідомили у суді, за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Справа №991/434/25.

Нагадаємо, що у її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн. Згодом ВАКС зменшив розмір застави для Тетяни Крупи до 300 млн грн, залишивши її під вартою.

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