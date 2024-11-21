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ВАКС зменшив розмір застави для Тетяни Крупи до 300 млн грн, залишивши її під вартою

18:57, 21 листопада 2024
АП ВАКС частково задовольнила апеляцію підозрюваній в незаконному збагаченні – заставу зменшили, але Крупа залишиться в СІЗО.
ВАКС зменшив розмір застави для Тетяни Крупи до 300 млн грн, залишивши її під вартою
Фото: РБК-Україна
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу захисників Тетяни Крупи, керівниці Хмельницької МСЕК. Суд ухвалив зменшити розмір застави для підозрюваної з 500 млн грн до 300 млн грн, залишивши її під вартою. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Захист Крупи просив змінити запобіжний захід на менш суворий, аргументуючи, що затримання було незаконним, а підозра необґрунтованою. Адвокати вказували на відсутність доказів та не доведені прокурором ризики, заперечуючи інформацію про спробу Крупи викинути частину грошей під час обшуку, яку вони назвали плітками, оскільки це не було зафіксовано в протоколі обшуку.

Захисники також стверджували, що застава є непомірною для Тетяни Крупи, оскільки її кошти та нерухомість, а також майно членів її родини були арештовані. Крім того, вони вважали, що рішення було прийнято з порушенням правил підсудності і вимагали скасування рішення та винесення нового.

Прокурор заперечував проти зменшення застави. Він наголошував на обґрунтованості підозри, адже факт незаконного збагачення на 137 млн грн вже встановлений. Прокурор також зазначив ризики переховування та спотворення доказів, підтверджуючи ці доводи тим, що знайдено 150 об'єктів нерухомості, зареєстрованих на Крупу, її родичів та пов'язаних осіб.

Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн.

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ВАКС

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