ВАКС засудив суддю з Маріуполя та його помічницю за хабарництво

Суддя з Маріуполя та його помічниця отримали тюремні строки.

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Вищий антикорупційний суд виніс вирок судді одного з районних судів Маріуполя та його помічниці. Їх визнано винними у отриманні неправомірної вигоди за закриття адміністративного провадження. Про це повідомили в САП.

Як встановило слідство, суддя вимагав хабар за припинення розгляду справи про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строків накладення стягнення.

Суддю визнано винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання:

7 років і 6 місяців позбавлення волі;

заборона обіймати посади прокурора, судді та адвоката протягом 3 років;

конфіскація всього майна.

Помічницю судді засуджено за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 КК України. Її покарання:

6 років позбавлення волі;

заборона обіймати аналогічні посади на 3 роки;

конфіскація майна.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

Це рішення ВАКС стало черговим сигналом про рішучість у боротьбі з корупцією в судовій системі України.

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