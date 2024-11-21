ВАКС засудив суддю з Маріуполя та його помічницю за хабарництво

Вищий антикорупційний суд виніс вирок судді одного з районних судів Маріуполя та його помічниці. Їх визнано винними у отриманні неправомірної вигоди за закриття адміністративного провадження. Про це повідомили в САП.
Як встановило слідство, суддя вимагав хабар за припинення розгляду справи про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строків накладення стягнення.
Суддю визнано винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання:
Помічницю судді засуджено за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 КК України. Її покарання:
Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.
Це рішення ВАКС стало черговим сигналом про рішучість у боротьбі з корупцією в судовій системі України.
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