ВАКС осудил судью из Мариуполя и его помощницу за взяточничество

Высший антикоррупционный суд вынес приговор судье одного из районных судов Мариуполя и его помощнице. Они признаны виновными в получении неправомерной выгоды за закрытие административного производства. Об этом сообщили в САП.
Как установило следствие, судья требовал взятку за прекращение рассмотрения дела об административном правонарушении в связи с истечением сроков наложения взыскания.
Судья признан виновным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание:
Помощница судьи осуждена по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ее наказание:
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его провозглашения.
Это решение ВАКС стало очередным сигналом о решительности в борьбе с коррупцией в судебной системе Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.