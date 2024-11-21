ВАКС осудил судью из Мариуполя и его помощницу за взяточничество

Судья из Мариуполя и его помощница получили тюремные сроки.

Высший антикоррупционный суд вынес приговор судье одного из районных судов Мариуполя и его помощнице. Они признаны виновными в получении неправомерной выгоды за закрытие административного производства. Об этом сообщили в САП.

Как установило следствие, судья требовал взятку за прекращение рассмотрения дела об административном правонарушении в связи с истечением сроков наложения взыскания.

Судья признан виновным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание:

7 лет и 6 месяцев лишения свободы;

запрет занимать должности прокурора, судьи и адвоката в течение 3 лет;

конфискация всего имущества.

Помощница судьи осуждена по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ее наказание:

6 лет лишения свободы;

запрет занимать аналогичные должности на 3 года;

конфискация имущества.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Это решение ВАКС стало очередным сигналом о решительности в борьбе с коррупцией в судебной системе Украины.

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