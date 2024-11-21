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США ввели санкции против «Газпромбанка» и 50 других российских банков

20:24, 21 ноября 2024
США ввели санкции против «Газпромбанка» – последнего крупного российского банка.
США ввели санкции против «Газпромбанка» и 50 других российских банков
Источник фото: УНН
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Министерство финансов США объявило новый пакет санкций, в рамках которого в черный список внесен «Газпромбанк» - последний крупный российский банк, который до сих пор избегал таких ограничений. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США.

Санкции распространяются как на сам «Газпромбанк», так и на шесть его дочерних компаний, расположенных в Люксембурге, Гонконге, на Кипре, в Швейцарии и Южной Африке. По данным Минфина США, через это финансовое учреждение Россия осуществляет закупку военной техники для ведения войны против Украины.

Кроме «Газпромбанка», санкции затрагивают более 50 других российских банков, которые взаимодействуют с международной финансовой системой, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 высокопоставленных чиновников, в том числе руководство центробанка России.

Также Минфин США предупредил о рисках, связанных с использованием российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), созданной Кремлем для обхода санкций и в качестве альтернативы международной системе SWIFT.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила: «Эти широкомасштабные действия усложнят для Кремля возможность уклоняться от санкций США, а также финансировать и оснащать свою армию».

Новые ограничения усиливают давление на российскую финансовую систему и имеют целью усложнить доступ к международным рынкам и ресурсам для финансирования военных действий.

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США санкции

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