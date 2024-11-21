Правительство создало Координационный центр для сотрудничества с Европейской миграционной сетью

Кабинет Министров Украины создал Координационный центр для взаимодействия с Европейской миграционной сетью (ЕММ) и утвердил его положение. Это решение направлено на интеграцию украинской миграционной политики с европейскими стандартами.
Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил: «Все мы знаем, что вопрос миграции (в том числе нелегальной, из третьих стран), безопасности и интегрированного управления границами является чрезвычайно важным и политически чувствительным для Европейского Союза, из-за чего присоединиться, например, к Шенгенской зоне, бывает значительно труднее и дольше, чем вступить в ЕС».
Взаимодействие с Европейской миграционной сетью будет осуществляться через Национальный контактный пункт ЕММ, созданный на базе Государственной миграционной службы Украины. Его состав будет формироваться из экспертов, имеющих опыт в формировании политики, правоприменении, проведении исследований и анализе миграционной статистики.
Контактный пункт будет выполнять следующие задачи:
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