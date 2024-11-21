Правительство создало Координационный центр для сотрудничества с Европейской миграционной сетью

Координационный центр будет способствовать интеграции миграционной политики в европейские нормы.

Кабинет Министров Украины создал Координационный центр для взаимодействия с Европейской миграционной сетью (ЕММ) и утвердил его положение. Это решение направлено на интеграцию украинской миграционной политики с европейскими стандартами.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил: «Все мы знаем, что вопрос миграции (в том числе нелегальной, из третьих стран), безопасности и интегрированного управления границами является чрезвычайно важным и политически чувствительным для Европейского Союза, из-за чего присоединиться, например, к Шенгенской зоне, бывает значительно труднее и дольше, чем вступить в ЕС».

Взаимодействие с Европейской миграционной сетью будет осуществляться через Национальный контактный пункт ЕММ, созданный на базе Государственной миграционной службы Украины. Его состав будет формироваться из экспертов, имеющих опыт в формировании политики, правоприменении, проведении исследований и анализе миграционной статистики.

Контактный пункт будет выполнять следующие задачи:

подготовка национальных докладов для ЕММ, в частности ежегодного отчета о ситуации в сфере миграции;

внесение данных в Систему обмена информацией ЕММ;

анализ и рассмотрение специальных запросов от ЕММ;

создание запросов в ЕММ после приобретения Украиной статуса члена сети.

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