Вместо пробационного надзора реальный срок — суд наказал мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов

В Черкасской области житель одного из сел Уманского района осужден за уклонение осужденного от отбывания наказания в виде пробационного надзора.
Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 29-летний мужчина, будучи приговорен к 1 году пробационного надзора за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, не выполнял возложенные на него приговором обязанности, в частности, безосновательно игнорировал как обязательство устроиться на работу, так и требования центра занятости предоставить документы для постановки на учет как безработного. Также осужденный допустил неявку в указанную дату в орган пробации и не реагировал на неоднократные письменные предупреждения.
«Такое легкомыслие стало основанием для назначения судом наказания в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы», - заявили в прокуратуре.
В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.
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