Практика судов
  1. В Украине

Вместо пробационного надзора реальный срок — суд наказал мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов

07:54, 22 ноября 2024
Мужчина, будучи приговорен к 1 году пробационного надзора за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, не исполнял возложенные на него приговором обязанности.
Вместо пробационного надзора реальный срок — суд наказал мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области житель одного из сел Уманского района осужден за уклонение осужденного от отбывания наказания в виде пробационного надзора.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 29-летний мужчина, будучи приговорен к 1 году пробационного надзора за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, не выполнял возложенные на него приговором обязанности, в частности, безосновательно игнорировал как обязательство устроиться на работу, так и требования центра занятости предоставить документы для постановки на учет как безработного. Также осужденный допустил неявку в указанную дату в орган пробации и не реагировал на неоднократные письменные предупреждения.

«Такое легкомыслие стало основанием для назначения судом наказания в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы», - заявили в прокуратуре.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приговоренные к определенным видам наказаний будут оплачивать расходы, связанные с исполнением судебного решения – Верховная Рада приняла закон

Новым законом предлагается объединить полномочия уполномоченного органа по пробации и государственной исполнительной службы.

Депутаты намерены установить, что изменения в Семейный кодекс могут вноситься только отдельным законом о внесении изменений в СК, но практика аналогичных изменений в ГК свидетельствует, что эти правила не выполняются

Ранее принятый закон с правилом о том, что изменения в Гражданский кодекс могут вноситься только отдельным законом об изменениях в ГК, не выполняется, поэтому неизвестно, сработает ли эта же идея для Семейного кодекса.

Новый кризис в отношениях между ВККС и Советом добропорядочности – общественность обвинила коллегию ВККС в нежелании учитывать ее позицию, но в Комиссии считают, что действуют в рамках закона

Общественный совет добропорядочности обвинил ВККС в нарушении «тайных» договоренностей относительно квалификационного оценивания судей, в то время как в Комиссии говорят, что не могут постоянно откладывать собеседования с судьями.

«Если бы британскую армию попросили воевать сегодня вечером, она воевала бы сегодня вечером» – заместитель начальника британского штаба обороны Роб Магован

В командовании армии Великобритании заявили, что готовы воевать с РФ, если состоится вторжение в Восточную Европу

Хозяйственный суд сможет взыскать штраф до 121 тысячи грн с должника во время судебного контроля за исполнением решения – принят закон

Во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или их руководителей штраф в сумме от 60 560 грн до 121 120 грн – Верховная Рада приняла закон.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду