Замість пробаційного нагляду реальний строк — суд покарав чоловіка, який ухилявся від сплати аліментів

Чоловік, будучи засудженим до 1 року пробаційного нагляду за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, не виконував покладені на нього вироком обов’язки.

На Черкащині мешканця одного з сіл Уманського району засуджено за ухилення засудженого від відбування покарання у виді пробаційного нагляду.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 29-річний чоловік, будучи засудженим до 1 року пробаційного нагляду за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, не виконував покладені на нього вироком обов’язки, зокрема, безпідставно ігнорував як зобов’язання влаштуватись на роботу, так і вимоги центру зайнятості надати документи для постановки на облік як безробітного. Також засуджений допустив неявку у визначену дату до органу пробації та не реагував на неодноразові письмові попередження.

«Така легковажність стала підставою для призначення судом покарання у виді 1 року 6 місяців обмеження волі», - заявили у прокуратурі.

Наразі вирок суду не набрав законної сили.

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