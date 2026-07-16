Колишній рятувальник виграв справу про індексацію, а потім стягнув ще 155 тисяч грн за затримку розрахунку

Після виплати індексації за рішенням суду колишній співробітник ДСНС домігся ще й компенсації за затримку остаточного розрахунку при звільненні.

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Колишній співробітник ДСНС, який через суд домігся виплати понад 280 тис. грн індексації грошового забезпечення, отримав право також на компенсацію за несвоєчасний розрахунок при звільненні. Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії пожежно-рятувального загону щодо затримки остаточного розрахунку та стягнув на користь позивача 155 112 грн середнього заробітку. Крім того, суд визнав протиправною бездіяльність відповідача щодо ненарахування компенсації втрати частини доходів та зобов'язав нарахувати і виплатити її відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати». Конкретний розмір цієї компенсації суд не визначав.

Обставини справи

Позивач проходив службу цивільного захисту у 8 Державному пожежно-рятувальному загоні ГУ ДСНС у Дніпропетровській області та був звільнений 23 квітня 2025 року.

У день звільнення з ним не провели повний розрахунок, оскільки не виплатили належну індексацію грошового забезпечення.

Згодом рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 липня 2025 року у справі №160/17414/26 було визнано протиправною невиплату індексації та зобов'язано підрозділ ДСНС нарахувати і виплатити її за період з 1 грудня 2015 року по 23 квітня 2025 року.

На виконання цього рішення 13 лютого 2026 року колишньому співробітнику виплатили 280 226,92 грн індексації. Саме після цієї виплати, як зазначив суд, фактично було завершено остаточний розрахунок при звільненні.

Після цього позивач звернувся до суду з новим позовом, вважаючи, що через несвоєчасну виплату індексації має право на середній заробіток за час затримки остаточного розрахунку при звільненні, а також на компенсацію втрати частини доходів через порушення строків виплати індексації.

Позиція суду

Суд у справі 160/4470/26 зазначив, що індексація грошового забезпечення належить до сум, які мали бути виплачені працівникові на день звільнення. Оскільки на момент виключення позивача зі списків особового складу ці кошти не були виплачені, остаточний розрахунок проведено не було, а тому виникли підстави для застосування статті 117 Кодексу законів про працю України.

Водночас суд звернув увагу, що після змін до статті 117 КЗпП, які набрали чинності 19 липня 2022 року, середній заробіток за затримку розрахунку може бути стягнутий не більш як за шість місяців, навіть якщо фактична затримка тривала довше. Саме цю редакцію закону суд застосував у справі, пославшись також на актуальну практику Верховного Суду.

Окремо суд підкреслив, що спеціальне законодавство, яке регулює проходження служби, не встановлює відповідальності за несвоєчасний розрахунок при звільненні. Тому до таких правовідносин застосовуються загальні положення статей 116 і 117 КЗпП України, що відповідає правовим висновкам Верховного Суду.

Як суд визначив суму

Суд встановив, що позивача було звільнено 23 квітня 2025 року, а невиплачену індексацію перераховано лише 13 лютого 2026 року. Відтак першим днем затримки суд визначив 24 квітня 2025 року, а останнім — 12 лютого 2026 року.

Середньоденне грошове забезпечення позивача суд обчислив у розмірі 843 грн, виходячи з виплат за лютий і березень 2025 року.

З урахуванням встановленого статтею 117 КЗпП обмеження у шість місяців суд стягнув на користь позивача 155 112 грн середнього заробітку за затримку остаточного розрахунку при звільненні.

Щодо компенсації втрати частини доходів

Суд також розглянув вимогу про компенсацію втрати частини доходів відповідно до Закону України №2050-III.

У рішенні зазначено, що право на таку компенсацію виникає у разі порушення строків виплати грошових доходів більш ніж на один календарний місяць незалежно від того, чи були відповідні суми виплачені добровільно, чи лише після ухвалення судового рішення. Суд також послався на практику Верховного Суду, відповідно до якої право на компенсацію існує незалежно від того, чи були такі суми попередньо нараховані, якщо вони підлягали нарахуванню та виплаті.

Разом із тим суд не визначав конкретний розмір компенсації, оскільки її обчислення належить до повноважень відповідача. Тому він визнав протиправною бездіяльність підрозділу ДСНС та зобов'язав його провести нарахування і виплату цієї компенсації відповідно до вимог законодавства.

Що вирішив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправними дії підрозділу ДСНС щодо ненарахування та невиплати середнього заробітку за час затримки остаточного розрахунку при звільненні, стягнув на користь позивача 155 112 грн середнього заробітку, визнав протиправною бездіяльність щодо ненарахування компенсації втрати частини доходів та зобов'язав відповідача нарахувати і виплатити її.

Водночас у частині позовних вимог суд відмовив, оскільки не став самостійно визначати конкретний розмір компенсації втрати частини доходів, зазначивши, що її обчислення належить до повноважень відповідача.

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