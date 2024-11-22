Депутати збираються передбачити, що зміни до Сімейного кодексу можуть вноситися лише окремим законом про внесення змін до СК, але практика аналогічних змін до ЦК свідчить, що ці правила не виконуються

Раніше ухвалений закон з правилом про те, що зміни до Цивільного кодексу можуть вноситися лише окремим законом про зміни до ЦК, не виконується, тому невідомо, чи спрацює ця ж ідея для Сімейного кодексу.

Джерело фото: Верховна Рада України

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект 9155, який передбачає, що зміни до Сімейного кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Сімейного кодексу України. Автором виступає народний депутат Ігор Фріс.

Метою є удосконалення процедури внесення змін до Сімейного кодексу, спрямованої на унеможливлення внесення змін до Сімейного кодексу шляхом подачі законопроектів, якими передбачено внесення змін, крім Сімейного кодексу, також до інших законодавчих актів.

Необхідність таких змін обґрунтовується, зокрема існуванням проблеми, яка полягає в тому, що часто зміни до СК як основного акту у сфері регулювання сімейних відносин здійснюються шляхом їх включення у нормативні акти, присвячені правовому регулюванню інших суспільних відносин і губляться» в їх текстах. Тому зміни слід оформляти окремим законом, щоб вони були належним чином опрацьовані.

Однак, як демонструє практика реалізації аналогічних змін до Цивільного кодексу, це правило не запрацювало для ЦК.

Так, у травні 2023 року набув чинності Закон 3081-IX «Про внесення зміни до частини другої статті 4 Цивільного кодексу України щодо удосконалення процедури внесення змін до цього Кодексу». Співавторами відповідного законопроекту 9152 була група депутатів з фракції «Слуга народу», серед яких Ігор Фріс, а також спікер парламенту Руслан Стефанчук. За відповідне рішення тоді проголосували 283 народних депутати.

Цим законом були внесені зміни до статті 4 Цивільного кодексу та встановлено, що зміни до ЦК можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Цивільного кодексу.

Однак, як свідчить хронологія змін до Цивільного кодексу, внесених вже після набрання сили законом 3081-IX, зміни до ЦК продовжують вноситися різноманітними законами, а не окремими законами «про внесення змін до ЦК». Тобто, нові правила фактично ігноруються.

До прикладу, 5 червня 2024 року, після набрання сили новими правилами, зміни до Цивільного кодексу були внесені законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті» №3778-IX.

До цього, 22 лютого 2024 року, зміни до ЦК були внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» №3587-IX. Також 22 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила зміни до Цивільного кодексу законом «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» №3585-IX.

Отже, чи запрацює аналогічне правило для Сімейного кодексу, наразі питання відкрите.

Автор: Наталя Мамченко

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