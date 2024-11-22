Чоловік намагався ввезти до України колекційні монети Олімпійських Ігор, фото

Для проходження контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор».

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На кордоні з Польщею прикордонники виявили колекційні монети Олімпійських Ігор. Їх намагався ввезти в Україну 32-річний уродженець Буковини. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Колекцію монет виявили прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці у пункті пропуску «Краківець».

Так, під час заходів перевірки у картонному ящику, який знаходився у багажному відділенні, прикордонники виявили 109 монет Олімпійських Ігор різних років. Для проходження контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор». Зі слів громадянина пакунок є передачею, яку він отримав у Німеччині та мав віддати в Чернівцях.

Працівники митниці монети вилучили та склали протокол про порушення митних правил.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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