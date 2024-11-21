В Україні запустили пілотний проект з розширення медпослуг для ветеранів війни

Мінветеранів спільно з МОЗ та НСЗУ анонсували розширений пакет медичних послуг для ветеранів.

Фото: tarastarasenko.com

Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України презентували пілотний проєкт, спрямований на забезпечення ветеранів війни розширеним доступом до медичних послуг. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

Серед послуг, які включені до розширеного пакета:

індивідуальний план обстеження та лікування;

скринінг хронічних захворювань;

реабілітація травм опорно-рухового апарату;

психологічна підтримка;

допомога у подоланні залежностей;

консультації фахівців.

Ветерани, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни, зможуть скористатися цими послугами, уклавши декларацію із сімейним лікарем у закладі первинної медичної допомоги, який співпрацює з НСЗУ.

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко наголосив: «Ветерани значно частіше стикаються з хронічними захворюваннями, ніж цивільні. Умови служби, вплив токсичних речовин і тривалі фізичні навантаження призводять до широкого спектра проблем зі здоров’ям. І ми як держава маємо реагувати на потреби людей, які ризикували своїм життям і здоров’ям заради нашої свободи і незалежності. Тому МОЗ, НСЗУ та Мінветеранів розробили пілотний проект, який передбачає розширення переліку гарантованих державою, а отже, безоплатних, медичних послуг для ветеранів на первинній ланці. Розширений обсяг послуг включатиме додаткові діагностику, лікування, реабілітацію та психологічну допомогу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.