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В Україні запустили пілотний проект з розширення медпослуг для ветеранів війни

19:10, 21 листопада 2024
Мінветеранів спільно з МОЗ та НСЗУ анонсували розширений пакет медичних послуг для ветеранів.
В Україні запустили пілотний проект з розширення медпослуг для ветеранів війни
Фото: tarastarasenko.com
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Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України  презентували пілотний проєкт, спрямований на забезпечення ветеранів війни розширеним доступом до медичних послуг. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

Серед послуг, які включені до розширеного пакета:

  • індивідуальний план обстеження та лікування;
  • скринінг хронічних захворювань;
  • реабілітація травм опорно-рухового апарату;
  • психологічна підтримка;
  • допомога у подоланні залежностей;
  • консультації фахівців.

Ветерани, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни, зможуть скористатися цими послугами, уклавши декларацію із сімейним лікарем у закладі первинної медичної допомоги, який співпрацює з НСЗУ.

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко наголосив: «Ветерани значно частіше стикаються з хронічними захворюваннями, ніж цивільні. Умови служби, вплив токсичних речовин і тривалі фізичні навантаження призводять до широкого спектра проблем зі здоров’ям. І ми як держава маємо реагувати на потреби людей, які ризикували своїм життям і здоров’ям заради нашої свободи і незалежності. Тому МОЗ, НСЗУ та Мінветеранів розробили пілотний проект, який передбачає розширення переліку гарантованих державою, а отже, безоплатних, медичних послуг для ветеранів на первинній ланці. Розширений обсяг послуг включатиме додаткові діагностику, лікування, реабілітацію та психологічну допомогу».

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військові ветерани

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