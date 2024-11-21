Дорадча група експертів нагадала умови проведення письмового оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ

Завдання для письмового оцінювання розробляє зовнішня група міжнародних експертів, які є визнаними фахівцями в сфері конституціоналізму.

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22 листопада відбудеться письмове оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ для визначення рівня їхньої компетенції у сфері права. Умови його проведення Дорадча група експертів затвердила 23 березня 2024 року.

Вони визначають порядок його підготовки і проведення, процедуру обрання завдання та його виконання, тривалість письмового оцінювання та інші організаційно-процедурні питання.

Серед основних положень умов письмового оцінювання такі:

- один варіант завдання для всіх кандидатів, вибраний випадковим чином в присутності кандидатів

- тривалість виконання письмового завдання – до 3-х годин

- виконання завдання здійснюється кандидатом винятково на компʼютері

- заборонено користуватися будь-якими матеріалами та пристроями, крім завчасно наданих усім кандидатам Дорадчою групою

- у приміщенні для проведення письмового оцінювання можуть перебувати винятково кандидати, члени ДГЕ та представники Секретаріату ДГЕ

- відбуватиметься трансляція процедури письмового оцінювання наживо

У ДГЕ зауважують, що завдання для письмового оцінювання розробляє зовнішня група міжнародних експертів, які є визнаними фахівцями в сфері конституціоналізму.

Також для ще більшого захисту конфіденційності інформації щодо предмету та змісту письмових завдань, ДГЕ отримує п'ять різних варіантів таких завдань в закритих захисних сейф-пакетах безпосередньо в день проведення письмового оцінювання.

Один із сейф-пакетів із завданням обирається випадковим чином у присутності кандидатів, відкривається та демонструється всім присутнім завдання, яке знаходиться в ньому.

Після того, як всі кандидати отримали завдання, розпочинається відлік часу на його виконання.

Нагадаємо, що письмове оцінювання відбуватиметься рамках етапу встановлення визнаного рівня компетентності у сфері права восьми кандидатів на посаду судді КСУ, які на етапі оцінювання високих моральних якостей отримали від ДГЕ оцінку «відповідає».

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