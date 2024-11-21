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Дорадча група експертів нагадала умови проведення письмового оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ

18:02, 21 листопада 2024
Завдання для письмового оцінювання розробляє зовнішня група міжнародних експертів, які є визнаними фахівцями в сфері конституціоналізму.
Дорадча група експертів нагадала умови проведення письмового оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ
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22 листопада відбудеться письмове оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ для визначення рівня їхньої компетенції у сфері права. Умови його проведення Дорадча група експертів затвердила 23 березня 2024 року.

Вони визначають порядок його підготовки і проведення, процедуру обрання завдання та його виконання, тривалість письмового оцінювання та інші організаційно-процедурні питання.

Серед основних положень умов письмового оцінювання такі:

- один варіант завдання для всіх кандидатів, вибраний випадковим чином в присутності кандидатів

- тривалість виконання письмового завдання – до 3-х годин

- виконання завдання здійснюється кандидатом винятково на компʼютері

- заборонено користуватися будь-якими матеріалами та пристроями, крім завчасно наданих усім кандидатам Дорадчою групою

- у приміщенні для проведення письмового оцінювання можуть перебувати винятково кандидати, члени ДГЕ та представники Секретаріату ДГЕ

- відбуватиметься трансляція процедури письмового оцінювання наживо

У ДГЕ зауважують, що завдання для письмового оцінювання розробляє зовнішня група міжнародних експертів, які є визнаними фахівцями в сфері конституціоналізму.

Також для ще більшого захисту конфіденційності інформації щодо предмету та змісту письмових завдань, ДГЕ отримує п'ять різних варіантів таких завдань в закритих захисних сейф-пакетах безпосередньо в день проведення письмового оцінювання.

Один із сейф-пакетів із завданням обирається випадковим чином у присутності кандидатів, відкривається та демонструється всім присутнім завдання, яке знаходиться в ньому.

Після того, як всі кандидати отримали завдання, розпочинається відлік часу на його виконання.

Нагадаємо, що письмове оцінювання відбуватиметься рамках етапу встановлення визнаного рівня компетентності у сфері права восьми кандидатів на посаду судді КСУ, які на етапі оцінювання високих моральних якостей отримали від ДГЕ оцінку «відповідає».

Раніше ми писали, що Конституційний Суд на початку 2025 року може припинити свою діяльність через відсутність повноважного складу.

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КСУ

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