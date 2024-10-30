Конституційний Суд на початку 2025 року може припинити свою діяльність через відсутність повноважного складу

Одразу у трьох суддів Конституційного Суду закінчуються повноваження.

Конституційний Суд України на початку 2025 року може тимчасово припинити свою діяльність.

Причина – відсутність необхідного кворуму для прийняття рішень.

Як повідомив суддя КСУ Віктор Городовенко, у січні 2025 року спливають повноваження одразу у трьох суддів Конституційного Суду.

«Якщо вакансії суддів вчасно не будуть заповнені, то Суд не зможе виконувати свої конституційні функції. Це вже серйозний виклик, який ми повинні подолати», - повідомив Віктор Городовенко 29 жовтня під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».

Зазначимо, що наприкінці січня 2025 року закінчується 9-річний термін повноважень судді КСУ по квоті З’їзду суддів Віктора Кривенка та двох суддів КСУ по квоті Президента – Володимира Мойсика та Віктора Колісника. Вказані судді склали присягу в один день – 27 січня 2016 року.

Відтак, після спливу строку повноважень вказаних суддів, у Конституційному Суді залишиться всього 11 суддів (з 18 згідно до визначеного законом складу суддів КСУ).

Закон «Про Конституційний Суд України» передбачає, що КСУ є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше 12 суддів, які набули повноважень.

Зазначимо, що 23 жовтня Дорадча група експертів, яка займається попереднім відбором кандидатів на посади суддів КСУ для суб’єктів формування Конституційного Суду, завершила співбесіди з 9 претендентами на посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів. Втім, остаточного рішення щодо відповідності відібраних кандидатів посаді судді КСУ поки що немає.

При цьому співбесіди з 31 кандидатом одразу на три посади суддів КСУ по квоті Президента ще навіть не розпочиналися.

Автор В’ячеслав Хрипун

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