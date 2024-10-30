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Конституционный Суд в начале 2025 года может прекратить свою деятельность из-за отсутствия полномочного состава

13:59, 30 октября 2024
Сразу у трех судей Конституционного Суда истекают полномочия.
Конституционный Суд в начале 2025 года может прекратить свою деятельность из-за отсутствия полномочного состава
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Конституционный Суд Украины в начале 2025 года может временно прекратить свою деятельность.

Причина – отсутствие необходимого кворума для принятия решений.

Как сообщил судья КСУ Виктор Городовенко, в январе 2025 года истекают полномочия сразу у трех судей Конституционного Суда.

«Если вакансии судей вовремя не будут заполнены, Суд не сможет выполнять свои конституционные функции. Это уже серьезный вызов, который мы должны преодолеть», – сообщил Виктор Городовенко 29 октября во время работы конференции «Путь Украины в ЕС».

Отметим, что в конце января 2025 года истекает 9-летний срок полномочий судьи КСУ по квоте Съезда судей Виктора Кривенко и двух судей КСУ по квоте Президента – Владимира Мойсика и Виктора Колесника. Указанные судьи приняли присягу в один день – 27 января 2016 года.

Следовательно, после истечения срока полномочий указанных судей, в Конституционном Суде останется всего 11 судей (из 18 согласно определенному законом составу судей КСУ).

Закон «О Конституционном Суде Украины» предусматривает, что КСУ полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе есть, по меньшей мере, 12 судей, которые получили полномочия.

Отметим, что 23 октября Совещательная группа экспертов, занимающаяся предварительным отбором кандидатов на должности судей КСУ для субъектов формирования Конституционного Суда, завершила собеседование с 9 претендентами на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей. Впрочем, окончательного решения о соответствии отобранных кандидатов должности судьи КСУ пока нет.

При этом собеседования с 31 кандидатом сразу на три должности судей КСУ по квоте Президента еще даже не начинались.

Автор Вячеслав Хрипун

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