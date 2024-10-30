АРМА объявило конкурс на отбор управляющего ТРЦ Gulliver

Конкурс на отбор управляющего ТРЦ Gulliver проводится через систему публичных закупок Prozorro.

Агентством по розыску и менеджменту активов объявлен конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательного центра Gulliver, который решением суда было передано в управление Национального агентства. Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.

«По результатам недавно проведенной независимой оценки стоимость объекта составляет 7,6 млрд. гривен. АРМА подготовило всю необходимую тендерную документацию для проведения прозрачного конкурса по отбору управляющего», – заявили в ведомстве.

Конкурс проводится через систему публичных закупок Prozorro. Все заинтересованные участники, отвечающие квалификационным критериям, могут представить свои предложения по управлению одним из крупнейших торгово-развлекательных центров по ссылке.

Национальное агентство отметило, что максимально строго подошло к отбору управляющего этим резонансным активом. Часть 2 ст. 16 Закона Украины «О публичных закупках» предусматривает, что заказчик может установить один или несколько из четырех критериев к будущему управляющему. АРМА установило максимально возможные 4 критерия.

В частности, основными являются:

▪ Участник должен иметь соответствующее имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 млн. грн. Это предусмотрена гарантия для обеспечения возможности взыскания с управляющего сумм в случае причиненного вреда и других штрафов или нарушения договорных обязательств.

▪ Участник должен иметь постоянный и усовершенствованный коллектив специалистов, которые должны иметь соответствующие области высшего образования и профессиональный опыт выполнения своих обязанностей по полученной специальности образования. Подтверждение приведенной информации управляющим осуществляется в первую очередь по предоставлению документов официальной отчетности и из реестров прав собственности.

▪ Участник должен предоставить подтверждение опыта выполнения аналогичных договоров и занятия определенными определенными видами хозяйственной деятельности (КВЭД: 68.20, 82.30, 93.29) за период не менее 3 последних лет.

▪ Участник должен подтвердить свою финансовую состоятельность официальными данными, внесенными в контролирующие органы.

«Важно о минимальном ежемесячном гарантийном платеже. Обращаем внимание, проект договора с будущим Управляющим размещен на Prozorro, который содержит обязательную норму (пункт 5.9) – минимальный ежемесячный размер гарантийного платежа составляет 17 387 779, 06 грн», - отметили в АРМА.

Это минимальная сумма, которую должен оплачивать Управитель в течение отчетного месяца управления. Конкурс по отбору стартует начиная с 70% доходов, что должно уплачиваться в государственный бюджет с доходов полученных от управления имуществом. Победителем конкурса будет признан тот, кто предложит наибольший % уплаты в госбюджет стартуя с 70%.

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