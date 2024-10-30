АРМА оголосило конкурс на відбір управителя ТРЦ Gulliver

Конкурс на відбір управителя ТРЦ Gulliver проводиться через систему публічних закупівель Prozorro.

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголошено конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру Gulliver, який рішенням суду було передано в управління Національного агентства. Про це повідомили у пресслужбі АРМА.

«За результатами нещодавно проведеної незалежної оцінки вартість об'єкта становить 7,6 млрд гривень. АРМА підготувало всю необхідну тендерну документацію для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя», - заявили у відомстві.

Конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro. Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління одним із найбільших торговельно-розважальних центрів столиці за посиланням.

Національне агентство зазначило, що максимально суворо підійшло до відбору управителя цим резонансним активом. Частина 2 ст 16 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачає, що замовник може встановити одну або декілька з чотирьох критеріїв до майбутнього управителя. АРМА встановило максимально можливі 4 критерії.

Зокрема, основними є:

▪ Учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менше 100 млн грн. Це передбачена гарантія для забезпечення можливості стягнення з управителя сум в разі нанесеної шкоди та інших штрафів або порушення договірних зобов'язань.

▪ Учасник повинен мати сталий та вдосконалений колектив фахівців, які повинні мати відповідні галузі вищої освіти та належний професійний досвід виконання своїх обовʼязків за отриманим фахом освіти. Підтвердження наведеної інформації управителем здійснюється в першу чергу з надання документів офіційної звітності та з реєстрів прав власності.

▪ Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та заняття визначеними певними видами господарської діяльності (КВЕД: 68.20, 82.30, 93.29) за період не менше 3 останніх років.

▪ Учасник повинен підтвердити свою фінансову спроможність офіційними даними внесеними до контролюючих органів.

«Важливо про мінімальний щомісячний гарантійний платіж. Звертаємо увагу, проект договору з майбутнім Управителем розміщено на Prozorro, який містить обовʼязкову норму (пункт 5.9) - мінімальний щомісячний розмір гарантійного платежу становить 17 387 779, 06 грн», - наголосили у АРМА.

Це мінімальна сума, яку має сплачувати Управитель протягом звітного одного місяця управління. Конкурс з відбору стартує починаючи з 70 % доходів, що має сплачуватися до державного бюджету з доходів отриманих від управління майном. Переможцем конкурсу буде визнаного того, хто запропонує найбільший % сплати до держбюджету стартуючи з 70%.

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