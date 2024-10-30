Практика судів
  1. В Україні

АРМА оголосило конкурс на відбір управителя ТРЦ Gulliver

15:05, 30 жовтня 2024
Конкурс на відбір управителя ТРЦ Gulliver проводиться через систему публічних закупівель Prozorro.
АРМА оголосило конкурс на відбір управителя ТРЦ Gulliver
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголошено конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру Gulliver, який рішенням суду було передано в управління Національного агентства. Про це повідомили у пресслужбі АРМА.

«За результатами нещодавно проведеної незалежної оцінки вартість об'єкта становить 7,6 млрд гривень. АРМА підготувало всю необхідну тендерну документацію для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя», - заявили у відомстві.

Конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro. Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління одним із найбільших торговельно-розважальних центрів столиці за посиланням.

Національне агентство зазначило, що максимально суворо підійшло до відбору управителя цим резонансним активом. Частина 2 ст 16 Закону України  «Про публічні закупівлі» передбачає, що замовник може встановити одну або декілька з чотирьох критеріїв до майбутнього управителя. АРМА встановило максимально можливі 4 критерії.

Зокрема, основними є:

▪ Учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менше 100 млн грн. Це передбачена гарантія для забезпечення можливості стягнення  з управителя сум в разі нанесеної шкоди та інших штрафів або порушення договірних зобов'язань.

▪ Учасник повинен мати сталий та вдосконалений колектив фахівців, які повинні мати відповідні галузі вищої освіти та належний професійний  досвід виконання своїх обовʼязків  за отриманим фахом освіти. Підтвердження наведеної інформації управителем здійснюється в першу чергу з надання документів офіційної звітності та з реєстрів прав власності.

▪ Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та заняття визначеними певними видами господарської діяльності (КВЕД: 68.20, 82.30, 93.29) за період не менше 3 останніх років.

▪ Учасник повинен підтвердити свою фінансову спроможність офіційними даними внесеними до контролюючих органів.

«Важливо про мінімальний щомісячний гарантійний платіж. Звертаємо увагу, проект договору з майбутнім Управителем розміщено на Prozorro, який містить обовʼязкову норму (пункт 5.9) - мінімальний щомісячний розмір гарантійного платежу становить 17 387 779, 06 грн», - наголосили у АРМА.

Це мінімальна сума, яку має сплачувати Управитель протягом звітного одного місяця управління. Конкурс з відбору стартує починаючи з 70 % доходів, що має сплачуватися до державного бюджету з доходів отриманих від управління майном. Переможцем конкурсу буде визнаного того, хто запропонує найбільший % сплати до держбюджету стартуючи з 70%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила виключення з КПК права слідчого судді відмовити слідчому чи прокурору у продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі протиправності та необґрунтованості клопотання

Парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким прибирається право слідчого судді відмовити слідчому чи прокурору у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Конституційний Суд на початку 2025 року може припинити свою діяльність через відсутність повноважного складу

Одразу у трьох суддів Конституційного Суду закінчуються повноваження.

Підвищення зарплат прокурорам – чи справді депутати його підтримували або скасовували

Верховна Рада не підтримувала і не скасовувала підвищення зарплат прокурорам – про що йдеться насправді.

Розмір суддівської винагороди має стати конкурентним, а його розрахунок повинен бути прозорим — Офіс Президента

Досягти прогресу у питанні суддівської винагороди влада планує протягом п’яти років.

Верховна Рада схвалила законопроект про скасування інституту нарадчої кімнати у судах

Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області