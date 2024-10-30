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З грудня Литва посилює вимоги до отримання посвідки на проживання

17:58, 30 жовтня 2024
Литва обмежує подачу заяв на посвідку через зовнішніх постачальників послуг.
З грудня Литва посилює вимоги до отримання посвідки на проживання
Джерело фото: Unsplash
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З грудня Литва планує посилити вимоги до подачі заяв на отримання посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг. Про це повідомило видання LRT, посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ країни.

Згідно з новими правилами, подавати заяви зможуть лише громадяни тієї країни, в якій працює офіс постачальника послуг. Ця зміна, як зазначає міністерство, відображає сучасні міграційні тенденції та можливості державних установ, які займаються обробкою заявок.

Очільниця литовського МВС Агне Білотайте підкреслила, що рішення ухвалено з урахуванням національної безпеки та зовнішньополітичних пріоритетів. Мігранти, які планують возз'єднання сім'ї, працювати за висококваліфікованими контрактами або навчатися в Литві, зможуть подавати заявки через провайдерів в інших країнах, якщо їхня країна не має офісу зовнішнього постачальника.

Литва також закрила офіс зовнішнього постачальника послуг у Непалі з міркувань національної безпеки. Іноземці, які подали документи на отримання дозволу до 1 вересня, зможуть отримати свої посвідки. Тим часом правила подання заяв залишаються незмінними для громадян Індії, Австралії, Японії, Великої Британії, США, Канади, Нової Зеландії та Південної Кореї.

Цього року кількість зовнішніх сервісних центрів в Литві була скорочена з 34 до 30, зокрема, закрито офіси в Лівані, Йорданії, Шрі-Ланці та Непалі.

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Литва

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